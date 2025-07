El Corte Inglés invertirà 3.000 milions d'euros fins al 2030

El Corte Inglés ha celebrat aquest dijous la Junta d'Accionistes, en què s'han aprovat totes les propostes del Consell d'Administració.

En el transcurs de la Junta, Marta Álvarez ha estat reelegida per un nou període de cinc anys com a presidenta del Consell d'Administració d'El Corte Inglés. La Junta General també ha aprovat la renovació de Cristina Álvarez com a consellera, i de José Ramón de Hoces com a conseller secretari.

En la seva intervenció, la presidenta s'ha referit al Pla Estratègic 2025-2030, en vigor des del passat 1 de març, destacant com a aspectes claus la remodelació de les botigues, l'expansió dels negocis i el creixement en les capacitats logístiques i tecnològiques del grup.

Per a la consecució d'aquests objectius, el Pla Estratègic preveu unes inversions de més de 3.000 milions d'euros al llarg del període. "Tot el que fem a El Corte Inglés està orientat a entendre, anticipar i superar les expectatives dels nostres clients, oferint-los experiències úniques i un valor real: el servei que ens diferencia", ha assegurat Marta Álvarez.

En el transcurs de la Junta, Marta Álvarez ha assenyalat que l'exercici 2024 va ser un any molt positiu per al grup amb increments substancials en les xifres de vendes i resultats. El Corte Inglés va obtenir en l'exercici (tancat el 28 de febrer de 2025) un volum global d'ingressos de 16.675 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 2% sobre l'exercici anterior i del 4,3% a superfície comparable.