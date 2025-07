El mític Restaurant Viena Pizzeria de l'Eix Macià tanca aquest agost

Ubicat al número 13 de l’avinguda de Francesc Macià, s’hi troba el Restaurant Viena Pizzeria, un establiment icònic de la ciutat que durant anys ha estat un punt de trobada per a famílies i amics. Ara mateix, a la porta es pot llegir un cartell on l’empresa familiar anuncia el seu tancament: “Gràcies per ser part del nostre camí! El proper 3 d’agost aquest Viena tancarà les seves portes.”

Cartell on anuncien el tancament

DAVID CHAO

Establiments Viena es va crear l’any 1969. La cadena familiar va néixer gràcies a Silvestre Siscart i Pere Llorens, dos treballadors del sector tèxtil que, viatjant per Europa, van descobrir un concepte de menjar ràpid que a Catalunya encara no existia. El seu primer local va ser un petit restaurant d’entrepans anomenat Frankfurt Joff, però ben aviat es van traslladar al mític establiment de la plaça de Sant Roc, 24, canviant-ne el nom pel conegut Viena. Tot i ser un local ampli, la barra es va mantenir a l’entrada del restaurant, cosa que permetia que els clients esperessin el seu entrepà tot xerrant amb el cambrer.

El local de la plaça de Sant Roc també va tancar les seves portes l’octubre de 2017 per traslladar-se a la ubicació actual, al carrer de l’Advocat Cirera, 2. Tot i que l’establiment era molt proper a l’anterior, des de l’empresa es va voler canviar el concepte dels seus restaurants, apostant per una estètica de cafè europeu, una decisió força criticada per alguns dels clients habituals, que consideraven que es perdia l’essència original del restaurant.

Detall del restaurant

DAVID CHAO

Aquest nou tancament significa, també, el comiat d’un estil propi a Sabadell: el del restaurant-pizzeria Viena, molt allunyat del funcionament dels altres establiments de menjar ràpid de l’empresa. “Ha estat un plaer acompanyar-vos durant tots aquests anys. Però això no és un adeu: us esperem amb la mateixa il·lusió al Viena del carrer dels Filadors, a només un minut d’aquí, i a la resta de Viena! Fins aviat!”, conclouen.