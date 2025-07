Els locals del Llac Center, pendents de la llum per obrir

Els locals de la nova etapa comercial de l'edifici Llac Center de l'Eix Macià ja comencen a estar a punt per obrir al públic, però encara hauran d'esperar algunes setmanes més. Cada operador pot obrir quan vulgui, alguns tenen les obres acabades o més avançades que d'altres, però els falta un element clau: l'electricitat.

Popeyes, el primer establiment d'aquesta marca del grup RB Europe a Sabadell –el mateix que gestiona les franquícies de Burger King–, ja té el local a punt a la part central de la planta baixa. Està especialitzat en pollastre marinat. El mateix li passa al Bon Profit, una cafeteria i restaurant que ho té tot a punt per aixecar la persiana i espera amb resignació el moment que pugui fer-ho.

Façana de la planta baixa del nou Llac Center

Víctor Castillo

Aquests són dos dels sis establiments que hi haurà en el nou pol comercial de l'Eix Macià. Els altres són un supermercat Mercadona i una clínica dental Sanitas, que completen la planta baixa; i una zona de jocs infantils i salts així com una pista de bitlles a la primera planta. Mercadona gestionarà l'horari i el preu de l'aparcament subterrani, al qual podrà accedir tothom. Però en aquests casos les obres van a diferents ritmes segons l'operador. En tot cas, Vicenç Nomdedeu, que és el responsable a Catalunya de la promotora del projecte, López Real Inversiones 21, assenyala que "a finals de setembre tot estarà obert", encara que "alguns ja estarien oberts" si no fos perquè la connexió elèctrica no està a punt.

El Mercadona del Llac Center està situat a la cantonada del carrer del Pare Rodés

Víctor Castillo

Nomdedeu afegeix que, gràcies a les obres, "ha quedat un edifici molt bonic, modern, i és un orgull veure el resultat després de tants anys que ha estat tancat". Del projecte se n'ha encarregat el despatx sabadellenc EFA Arquitectes. El responsable recorda que, abans d'iniciar el projecte, el més difícil va ser "posar d'acord tots els propietaris" dels antics locals comercials perquè, o venien tots, o no es podia dur a terme la reforma de l'espai perquè tingués una nova vida. La inversió de la promotora ronda els 24 milions d'euros, segons la mateixa font, que afegeix que els nous operadors comercials han signat contractes de llarga durada, de mínim 10 anys, perquè realment apostin per aquest espai, amb clàusules de penalització si tanquen abans que es compleixi el període mínim acordat.