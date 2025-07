Inquilins de SBD Lloguer Social es mobilitzen: “Han d'aturar les pujades de preus"

Inquilins de diferents promocions de SBD Lloguer Social del barri de Can Llong es mobilitzen per a reclamar a l’empresa mixta –formada en un 80% per la privada Cevasa i un 20% per l’empresa municipal d’habitatge Vimusa– una millora de les condicions després de la pujada anunciada del preu base. “No pot ser que ens facin pagar 875 euros en pisos de protecció oficial. És abusiu i inassumible”, denuncien Sara Caballero i Neus Florença, dues de les inquilines afectades que viuen al carrer de Praga de Can Llong, que com altres, fa anys que viu de lloguer a través de la societat participada majoritàriament per l’empresa privada Cevasa. “Suma-hi el pàrquing, l’IBI... i les despeses”, lamenta.

Si fa una setmana eren veïns del carrer de Budapest, també al barri de Can Llong, qui alçaven la veu per denunciar pujades de fins a 300 euros, ara són veïns del carrer Praga qui es mobilitzen i s’hi uneixen a les seves peticions. Conjuntament amb el Sindicat de Llogateres, han començat a recollir signatures i preparar una carta de denúncia col·lectiva per exigir que s’aturin els augments i es revisin les condicions dels contractes. No descarten mobilitzacions.

Caballero, que viu en un dels blocs des de fa set anys, explica que va començar pagant 525 euros de lloguer. Des de llavors, han anat registrant augments progressius. Primer en concepte de manteniment o pàrquing, després amb el cobrament de l’IBI. Ara, però, la pujada arriba directament a la base del lloguer: “M’han dit que passaré a pagar 875 euros al mes. És insostenible”, denuncia. Ara, les 78 famílies dels blocs del carrer Praga juntament amb les de Budapest es coordinen per fer front comú. Reclamen que es congelin els lloguers, es revisin els imports cobrats per serveis i es garanteixi el manteniment mínim de les finques.

Els veïns també denuncien "desatenció" en el manteniment dels edificis. Apunten humitats i altres problemes que cauen dins la responsabilitat de l’inquilí. “Hem tingut persianes que no funcionen, calefaccions ineficients i fissures als pisos. Cevasa ho reconeix, però igualment ens fa pagar les reparacions”, afirmen les afectades.