“Ens hem quedat amb les mans buides”: parlen docents interines afectades pel desgavell de les places

Són interines, fa anys que treballen a l’escola pública i tenen mèrits suficients per optar a una plaça. Però aquest juliol s’han quedat sense feina. La Sara i l’Eli, dues mestres de primària amb una trajectòria àmplia, expliquen com el "caos" que s'ha donat recentment al Departament d’Educació ha deixat fora centenars de docents. “Després de nou anys treballant, em sento com si estigués començant de zero”, lamenta Sara Caballero. “Jo visc sola i pago un lloguer de 900 euros. I ara em quedo sense sou i sense res”, reivindica la docent, que després d'anys amb estabilitat i vacants torna a la sensació d'estar fent substitucions. “Estem esgotades”, admet Eli Delgado, que es troba en una situació similar. “Aquest any m’ha costat la salut mental. Hem donat tot el que teníem i, de cop, ens quedem amb les mans buides", afegeix.

El desgavell ocorregut per les adjudicacions d'estiu, en què participaven prop de 60.000 docents, va acabar afectant prop de 3.000 persones. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va fulminar dimarts passat el sabadellenc Enric Trens, subdirector de Plantilles, Provisions i Nòmines perquè l'implica en l'errada.

"Molta inestabilitat"

L’experiència d’aquestes mestres no és un cas aïllat. L’excessiva rotació de places i la manca de previsió fan que la inestabilitat s’hagi convertit en norma en molts professionals de l'educació. “Cada curs estem en un centre diferent. No tenim dret a triar, no podem fer excedències personals i si hi ha un conflicte, no tenim cap protecció”, denuncien. Aquesta rotació, segons expressen, afecta també la qualitat educativa: “Els infants pateixen molts canvis de mestres durant el curs i des dels equips, quan no et coneixen, costa que comptin amb tu per alguns projectes i sempre has d’estar venent el teu currículum. Com que no saben si et quedes, a vegades ni t’hi compten. És molt frustrant i esgotador”.

Igualment, carreguen contra les oposicions i els processos d’estabilització. “El resum és que està obsolet i no valora el personal ni la seva experiència com toca. I si aproves i no tens plaça, t'hi has de tornar a presentar de nou a la següent convocatòria", sosté Caballero.

Fugida de la professió

La situació ha portat mestres també a abandonar. És el cas de la Neus Florensa, que després de quatre cursos seguits treballant, ha decidit deixar la docència. “Sempre em tocaven mitges jornades, horaris intermitents que no permeten viure. Ara em dedico a l’entrenament personal. Necessitava estabilitat i ara la tinc", apunta. Sobre el seu pas per l'interinatge confessa que “m'he sentit un número dins del sistema”. A més, afegeix que és coneixedora de moltes companyes que han acabat patint “lesions, baixes per ansietat, i fins i tot diagnòstics d’estrès posttraumàtic”.