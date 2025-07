El Banc Sabadell donarà més motius per defensar la seva independència

Un dels anuncis més esperats arribarà aquest dijous. El Banc Sabadell anunciarà els resultats del primer semestre i el pla estratègic 2025-2027, una de les armes que utilitzarà l’entitat presidida per Josep Oliu per seduir l’accionista que continuï confiant en el projecte en solitari de l’entitat nascuda a Sabadell.

Segons apunten diversos mitjans, entre els quals finanzas.com, el Banc Sabadell presentarà un benefici net acumulat, de gener a juny, que fregarà els 1.000 milions d’euros, en concret, 932 milions d’euros, un 18% més que els 791 del mateix període de l’any passat.

Tot i els grans resultats, sempre que s’acabin confirmant, l’atenció estarà centrada a conèixer el Pla Estratègic 2025-2027, emmarcat en l’opa del BBVA, en què alguns analistes apunten que “creiem que posarà el focus en continuar expandint la seva quota de mercat en el segment de les pimes, a la vegada que remarquen el pla per remunerar l’accionista”, explica l’analista Javier Cabrera, en declaracions al mitjà finanzas.com.

La prima, al mínim històric

Paral·lelament, dimarts passat al tancament del mercat, la prima negativa del BBVA sobre el Banc Sabadell va arribar al mínim històric, per sobre el 14%, des que a principis d’any es va situar en terreny negatiu. Una situació que en el cas que un accionista del Banc Sabadell decidís vendre les seves accions al mercat, guanyaria un 14% més que si acceptés la proposta del BBVA –una acció de nova emissió per 5,3456 títols del Banc Sabadell i 70 cèntims en efectiu–.

El mateix dimarts, el Banc Sabadell aclaria a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que la venda de la filial britànica TSB, de la qual en depèn un dividend extra als accionistes, no canvia tant si prospera l’opa de BBVA com si no ho fa. El Banc Sabadell responia així a una petició d’aclariments de la CNMV sobre la informació que l’entitat presidida per Josep Oliu ha posat a disposició dels accionistes sobre la transacció de la filial del Regne Unit.