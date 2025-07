Ana Navés, nova secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell i directora de la Fundació per la Indústria

Ana Navés serà la nova secretària general del Gremi de Fabricants, agafant el relleu de Núria Aymerich, recentment nomenada com a Comissionada Especial per a la Competitivitat Especial per a la Competitivitat Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, càrrec de nova creació dins del Ministeri d’Indústria.

Ana Navés, que des de fa uns mesos desenvolupava les funcions d’adjunta a la Secretaria General del Gremi, enceta aquesta nova etapa amb l’objectiu de donar continuïtat a la tasca de reforç del teixit industrial del territori i del país, i l’impuls econòmic, social i cultural de Sabadell. Alhora, la nova secretària assumirà la direcció de la Fundació per la Indústria.

Abans, va exercir com a vicepresidenta del Centre d’Esports Sabadell Futbol Club, amb responsabilitats en direcció de màrqueting, comunicació i relacions institucionals. Igualment, ha desenvolupat tasques de direcció, comunicació a BMW Group, Reial Club de Tennis Barcelona 1899 o Grup Mémora, entre d’altres.