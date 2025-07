El Pam i Pipa tanca i el Xip-Xap obrirà nova escola bressol en el seu local

Moviments en el teixit d'escoles bressol privades de Sabadell. L'escola bressol Pam i Pipa abaixarà la persiana a finals d'aquest mes i el Xip-Xap obrirà en el mateix local, al carrer de Sant Pau, un nou centre. "Mantindrem dues treballadores en contracte i l'espai: a efectes pràctics és només un traspàs", explica Laia Ferran, directora del Xip-Xap. Aquest dijous, Ferran s'ha reunit amb les famílies de l'escola bressol Pam i Pipa per explicar-los la situació i el nou projecte pedagògic. A partir d'aquí, cada família prendrà la decisió de quedar-s'hi o no.

Així, el Xip-Xap conservarà la seva escoleta actual de la carretera de Barcelona i gestionarà aquest nou centre, mantenint model pedagògic i educació de 0 a 3 anys en ambdues escoles. "Tot el que es fa al Xip-Xap ho trobareu en aquest nou espai", ha confiat la direcció en un missatge a les famílies.

La gratuïtat a I2, el cop de gràcia del Pam i Pipa

La llar d'infants Pam i Pipa pren la decisió de plegar a contracor. Fonts de l'equip directiu exposen que el principal motiu ha estat la gratuïtat a I2, que ha generat un interès molt gran de les famílies cap a la pública. Des que la Generalitat va instaurar aquesta mesura, diversos centres privats de Sabadell han lamentat curs rere curs que els costa més omplir places.

De fet, la patronal exposa que és el teló d'Aquil·les. “No podem competir-hi i ens trobem amb famílies que quan arriben a I2 ens diuen que els agrada molt el projecte, però que marxen a la pública”, detallava Emma Miguel, portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants a Sabadell, fa pocs dies en una entrevista en aquest mitjà. Segons una enquesta interna que l'associació va distribuir a onze llars d’infants de Sabadell, vuit admetien haver valorat seriosament abaixar la persiana a curt o mitjà termini. Finalment, el Pam i Pipa s'ha decidit per aquest desenllaç.

L`escola bressol Xip-Xap, a la carretera de Barcelona

Víctor Castillo

El Cavallet, al límit del precipici

Paral·lelament, la llar d'infants El Cavallet continua sense local i empesa a abaixar la persiana. Famílies, treballadors i direcció del centre confien i aposten pel projecte, però la propietat de l'immoble deixarà d'oferir-los contracte el 31 d'agost. La direcció del centre fa setmanes que busca a contrarellotge un nou local que s'ajusti a les necessitats; però, de moment, no hi ha res tancat. Fonts de direcció lamenten que la cerca és complicada per les exigències legals i urbanístiques —com la necessitat de tenir pati–, per l’estat de molts immobles que requereixen obres importants i inassumibles o perquè el preu del lloguer és massa elevat.

Mentrestant, les famílies fan una crida per trobar nou espai i demanen més implicació del govern municipal per mantenir viu el projecte El Cavallet. La situació afecta una vintena d'infants entre I0 i I1 que han de passar de curs, així com cinc professionals que treballen a l'escola.

L`entrada de l`escola bressol El Cavallet, que acumula 44 anys a Gràcia

Víctor Castillo

A tot això: hi ha 350 famílies en llista d'espera a la pública

Aquest any, hi ha 354 famílies que s'han quedat sense lloc a les escoles bressol municipals. Una xifra que es repeteix –en menor o major mesura– cada curs. El sector privat espera amb els braços oberts aquest gruix de famílies sense escola. Igualment, és conscient que no tothom pot sufragar la plaça. Fa anys que els centres de titularitat privada demanen algun tipus de concert per poder posar a disposició les vacants amb l'ajuda de l'administració.