Accedir a la bressol pública amb 44 famílies per davant a les llistes: "És frustrant, però no ens ha sorprès"

El fill de la Cristina Cazador es troba en posició 44 en la llista d’espera per accedir a l’escola bressol municipal Creu Alta. La seva és una de les 354 famílies sense plaça. Una situació que la Cristina titlla de “frustrant”, però que al mateix temps “no ens ha sorprès”. “Ja ens havien advertit que, últimament, això passava cada any”, lamenta. El fill de la Laura Sánchez tampoc podrà aprendre a l’escola bressol Creu Alta. “No hem anat ni a sorteig”, exposa. “Haurem de pagar la matrícula a la privada perquè ho necessitem: amb la feina i tot no tenim ningú amb qui deixar el nen”, conclou.

Les dues famílies sumaven puntuació per proximitat –ja que viuen al barri– i per unitat familiar treballadora. Però sense les puntuacions extraordinàries ho veien complicat. “Fins i tot, vam veure que famílies amb més punts que nosaltres, també havien quedat fora de les llistes”, rebla la Cristina. Amb tot, lamenten la manca de planificació i apunten que aquesta etapa hauria de ser igualment universal.

La filla gran de la Cristina va poder accedir fa anys al CEIF Can Puiggener sense problemes. “Era més fàcil, abans quasi que sobraven places”, sosté. Un paradigma que ha canviat fortament en els últims cinc anys, precisament amb l’entrada en vigor de la gratuïtat d’I2 que va anunciar la Generalitat. L’interès va disparar-se i el teixit d’escoles bressol és incapaç d’absorbir la demanda. La filla gran de la Laura també va poder entrar al sistema públic fa anys, en el seu cas al CEIF Creu Alta. “Va entrar directament a I2 i l’any que ve mirarem d’intentar-ho també amb el meu fill petit”, subratlla.

L’escola bressol El Vapor Buxeda Nou és la més sol·licitada

Més places, sobretot al sud

Enguany, la llista d’espera s’ha reduït un 13,5%, respecte a l’any passat. El consistori recorda que aquest curs s’han posat a disposició 25 places més: a l’Espronceda s’incorpora un grup d’I2 (20 places) i també s’ofereixen 5 places més al Calvet d’Estrella. Tanmateix –i encara que aquest any hi ha hagut 33 peticions menys– no ha estat suficient. L’Ajuntament de Sabadell ha rebut per al curs vinent un total de 1.136 sol·licituds; i ha assignat escola a 782 de les famílies. Això sí, el 97% (756) de les assignacions s’han adjudicat en primera opció.

Tanmateix, el consistori recorda que les famílies que han quedat al marge tenen l’opció d’esperar un cop acabi el procés de matriculació, quan hi ha la possibilitat que es reassignin algunes de les places.

Gràfic amb les dades dels últims quatre cursos

Centre i Creu Alta, els punts més calents

El CEIF El Vapor Buxeda Nou, al Centre, es consolida –una altra vegada– com l’escola bressol municipal més inaccessible de la ciutat. Aquest any, 200 famílies la van apuntar com a primera opció en la preinscripció. Hi ha lloc per a 79 infants nous, per tant, n’han quedat fora 121.

L’altre punt més sol·licitat és el barri de la Creu Alta. La seva escola bressol ha rebut 178 sol·licituds per a les 80 vacants. Quasi un centenar de famílies romandran en llista d’espera. El tercer més reclamat és el CEIF Can Llong, el barri més jove de Sabadell. Un total de 35 famílies que el van apuntar n’han quedat al marge.