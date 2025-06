Més de 350 famílies no han aconseguit plaça a les escoles bressol públiques de Sabadell

Ha tornat a passar. L’oferta de places a les escoles bressol municipals no ha pogut absorbir tota la demanda. Un total de 354 famílies han quedat sense plaça i, de moment, no podran portar els seus fills a la pública. L’Ajuntament de Sabadell ha rebut per al curs vinent un total de 1.136 sol·licituds; i ha assignat escola a 782 de les famílies. El 97% (756) de les assignacions en la seva primera opció.

Fonts municipals exposen que les famílies que han quedat al marge tenen l’opció d’esperar un cop acabi el procés de matriculació, quan hi ha la possibilitat que es reassignin algunes de les places. Encara que l’oferta general de places públiques és més elevada, cal tenir en compte que aquest any hi ha 441 infants que passen de curs i tenen plaça garantida. Les que sobren són les que es posen a disposició de les noves famílies.

Un problema endèmic, enguany amb una llista lleugerament reduïda

És un problema endèmic a Sabadell: l’any passat la xifra pujava a 409 famílies afectades. Enguany, la llista d’espera s’ha reduït un 13,5%. El consistori recorda que aquest curs s’han posat a disposició 25 places més: a l’Espronceda s’incorpora un grup d’I2 (20 places) i també s’ofereixen 5 places més al Calvet d’Estrella. Tanmateix –i encara que aquest any hi ha hagut 33 peticions menys– no ha estat suficient per garantir-ho a totes les famílies.

Les del Centre i la Creu Alta, les més buscades

El CEIF El Vapor Buxeda Nou, al Centre, es consolida –una altra vegada– com l’escola bressol municipal més inaccessible de la ciutat. Aquest any, 200 famílies la van apuntar com a primera opció en la preinscripció. Hi ha lloc per a 79 infants nous, per tant, n’han quedat fora 121. L’altre punt més sol·licitat és el barri de la Creu Alta. La seva escola bressol ha rebut 178 sol·licituds per a les 80 vacants. Per tant, quasi un centenar de famílies romandran en llista d'espera. El tercer més reclamat és el CEIF Can Llong, un barri jove i en creixement. Un total de 35 famílies que la van apuntar com a opció s’han quedat sense vacant.