La febre de la venda de castanyes es consolida a Sabadell

L’arribada del fred es comença a notar als carrers de Sabadell. Per sort, durant aquests dies de celebració de la castanyada i Tots Sants, diverses paradetes de venda de castanyes repartides pel municipi escalfen tots aquells que vulguin gaudir d’aquest fruit sec tan tradicional.
Hem pogut parlar amb alguns joves venedors i venedores que treballen amb il·lusió pensant ja, molts d’ells, en la recaptació de diners que els serà d’ajuda per pagar els seus respectius viatges de fi de curs.
Entre les paradetes més animades hi ha la dels joves de l’Esplai Xivarri. En Max Laporta, en Roger Ballester, la Joana Teclas i la Ivet Frigola expliquen que "vam començar venent castanyes a la festa de l’Escola La Trama i va ser un èxit". Enguany han tornat amb més ganes i objectius clars: "Els diners que recaptarem són per organitzar un viatge. L’any passat vam anar a la Cerdanya, volem tornar a fer una ruta fora de Catalunya; dependrà molt de quantes castanyes i pastissos venem", expliquen.
A la seva parada ofereixen castanyes cuites, pastissos i galetes casolanes. "Tot fet a casa", expliquen amb orgull. Tenen entre quinze i setze anys i estaran venent fins al diumenge 2 de novembre. Expliquen que el públic més fidel és la gent gran, que acostuma a venir amb els nets, mentre que les famílies compren pastissos i galetes "als nens els hi agrada molt berenar dolços". L’hora punta? "De cinc a sis, quan surten de les escoles." Tot i que encara no saben on aniran de viatge, en Roger aposta per Portugal, mentre que la Joana i la Ivet només coincideixen en una cosa: "No volem anar a França", diuen entre rialles.
Castanyada o Halloween?
Just a l’entrada de la Rambla, Lucía Ruiz, Maya Machado i Edurne Toledo, alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Claret, tenen situada la seva paradeta.
Elles també venen castanyes per recaptar diners pel seu viatge de fi de curs. "El nostre viatge serà a Itàlia: passarem per Florència i Venècia", expliquen il·lusionades. Han organitzat tres torns diferents per no cansar-se i "perquè tots i totes treballem". Asseguren que "els vespres són els moments de més vendes, sobretot amb famílies i gent gran". Els preus de la parada són dotze castanyes a tres euros, sis a dos i vint a cinc.
També el Grup Escolta Xaloc s’hi suma a la febre de les castanyes. La Marina Villoro i l’Aina Fernández detallen que "la venda de castanyes i pastissos és perquè tot el grup pugui marxar de ruta aquest estiu". Encara no tenen clar quina ruta faran i recalquen que "dependrà de la recpatació i de quantes persones vulguin venir". Venen castanyes i dolços casolans i, tot i que no hi ha competència declarada, admeten que "una paradeta nova just davant de la Rambla ens està fent una mica la guitza".
Sobre la convivència amb Halloween, Fernández ho té clar: "Som de celebrar la Castanyada amb la família. Al final, és una tradició nostra i no la podem perdre; és el que ens fa únics i ens identifica."