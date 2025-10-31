Comencen les obres de millora del camí del riu Ripoll al seu pas per Sabadell

Les obres de millora dels gairebé vuit quilòmetres del camí del riu Ripoll que correspon al terme de Sabadell ja han començat. L’Ajuntament té l’objectiu d’estabilitzar-lo i convertir la zona en un espai segur i accessible per l’ús esportiu i d’oci de la ciutadania. Lluís Matas, tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, confirma que “nosaltres des del Govern tenim el compromís de cuidar i preservar aquest entorn natural de llibertat”. Els treballs afectaran una superfície d’uns 70.000 m², en el pas del riu per Sabadell i compten amb una inversió de 335.000 euros.
La primera fase se centrarà en l’estabilització dels talussos, amb la instal·lació de palissades, per prevenir possibles esllavissades, i la col·locació d’elements orgànics de coco per protegir el paviment dels efectes de pluges torrencials. En els propers dies s’instal·larà maquinària per refermar els camins, alguns dels quals es troben en mal estat. “Volem que tothom pugui gaudir del riu Ripoll de manera segura i accessible”, afirma Sílvia Garcia, regidora de Transició Ecològica.
Els treballs es duran a terme en nou trams per minimitzar l’impacte sobre la mobilitat dels usuaris. L’extrem nord del terme municipal marcarà l’inici de les obres, que continuaran avançant en el mateix sentit que el riu. Cada tram quedarà tallat al trànsit de vehicles i persones en el moment en què estigui en procés. Una part de les intervencions, la que va des de l’inici del terme municipal fins al molí del Mornau, es finançarà amb una subvenció del Consell Comarcal (151.057 euros) dins del projecte europeu “El riu, teixint fils de vida”, emmarcat en els fons Next Generation. En aquest sentit, l’Ajuntament informarà de les afectacions temporals i de rutes alternatives a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació.
El projecte complet, valorat en prop d’un milió d’euros, inclou actuacions futures per restaurar l’ecosistema del riu, reforçar la vegetació autòctona i habilitar noves zones d’estada amb bancs i taules. Garcia remarca que “aquestes actuacions no només milloraran la seguretat i l’accessibilitat, sinó que també ajudaran a restaurar la biodiversitat, promovent el filtratge natural de l’aigua i reduint l’erosió dels camins”.