El CAP Can Rull organitza caminades populars per promoure el moviment físic i el benestar social

El CAP Can Rull ha celebrat una de les seves Caminades Populars aquest divendres 31 d’octubre. L’activitat es fa l’últim divendres de cada mes i va alternant entre els barris de Can Llong i Can Rull. En aquest cas, els participants han sortit a les 8.30 h des del centre d’atenció primària de Can Rull i han recorregut el trajecte fins al Parc Catalunya, on han acabat amb una sessió d’estiraments guiada.
Oriol Vilà, el fisioterapeuta d’atenció primària i comunitària dels centres de Can Llong i Can Rull, ha estat l’encarregat d’acompanyar al grup de caminants i és qui impulsa aquesta iniciativa mensual. “Caminar és una activitat física amb beneficis cardiovasculars, musculars i cardiopulmonars”, explica Vilà. A més, en cada ocasió es té en compte el grup de persones que hi assisteix, el professional assegura que “intentem adaptar el ritme a les necessitats de cadascú, sobretot perquè hi ha gent gran amb diverses patologies, però tothom dona el millor dins de les seves possibilitats.”
Més enllà de la salut física, el fisioterapeuta destaca que l’activitat és important per la comunitat per altres motius com ara impulsar la vida social dels participants i per oferir-los un acompanyament emocional. “Moltes de les persones que venen són grans, viudes o viuen soles. Aquesta caminada els permet conèixer gent nova i formar grups per sortir també durant la setmana. Així fomentem un benestar social i físic”, confirma Vilà. Entre els participants, l’ambient és d’energia i bon humor. Una de les caminadores habituals és Antonia Martínez, la qual fa més d'un any que participa en l’activitat. “Venim per a trobar-nos millor, relacionar-nos i animar-nos. Volem tenir més amics i donar-nos suport entre nosaltres, perquè a la nostra edat necessitem compartir i mantenir-nos actius”, remarca Martínez. La Caminada Popular dels centres d'atenció primària de Can Llong i Can Rull s’ha convertit en un punt de trobada mensual per a la salut i la comunitat, un exemple de com aquests espais poden promoure hàbits saludables i vincles socials més enllà de la consulta.