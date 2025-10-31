ARA A PORTADA

Sabadell

El CAP Can Rull organitza caminades populars per promoure el moviment físic i el benestar social

“A la nostra edat necessitem compartir i mantenir-nos actius”, confirma una de les caminadores habituals

  • L'inici de la Caminada Popular -
Publicat el 31 d’octubre de 2025 a les 14:11

El CAP Can Rull ha celebrat una de les seves Caminades Populars aquest divendres 31 d’octubre. L’activitat es fa l’últim divendres de cada mes i va alternant entre els barris de Can Llong i Can Rull. En aquest cas, els participants han sortit a les 8.30 h des del centre d’atenció primària de Can Rull i han recorregut el trajecte fins al Parc Catalunya, on han acabat amb una sessió d’estiraments guiada.

Oriol Vilà, el fisioterapeuta d’atenció primària i comunitària dels centres de Can Llong i Can Rull, ha estat l’encarregat d’acompanyar al grup de caminants i és qui impulsa aquesta iniciativa mensual. “Caminar és una activitat física amb beneficis cardiovasculars, musculars i cardiopulmonars”, explica Vilà. A més, en cada ocasió es té en compte el grup de persones que hi assisteix, el professional assegura que “intentem adaptar el ritme a les necessitats de cadascú, sobretot perquè hi ha gent gran amb diverses patologies, però tothom dona el millor dins de les seves possibilitats.”

  • Oriol Vilà, el fisioterapeuta del CAP Can Llong i Can Rull

Més enllà de la salut física, el fisioterapeuta destaca que l’activitat és important per la comunitat per altres motius com ara impulsar la vida social dels participants i per oferir-los un acompanyament emocional. “Moltes de les persones que venen són grans, viudes o viuen soles. Aquesta caminada els permet conèixer gent nova i formar grups per sortir també durant la setmana. Així fomentem un benestar social i físic”, confirma Vilà. Entre els participants, l’ambient és d’energia i bon humor. Una de les caminadores habituals és Antonia Martínez, la qual fa més d'un any que participa en l’activitat. “Venim per a trobar-nos millor, relacionar-nos i animar-nos. Volem tenir més amics i donar-nos suport entre nosaltres, perquè a la nostra edat necessitem compartir i mantenir-nos actius”, remarca Martínez. La Caminada Popular dels centres d'atenció primària de Can Llong i Can Rull s’ha convertit en un punt de trobada mensual per a la salut i la comunitat, un exemple de com aquests espais poden promoure hàbits saludables i vincles socials més enllà de la consulta. 

  • Oriol Vilà amb els participants de la Caminada Popular
  • Els participants estirant al Parc Catalunya
  • Els participants estirant al Parc Catalunya
  • Els participants estirant al Parc Catalunya
  • Els participants estirant al Parc Catalunya
  • Els participants estirant al Parc Catalunya

Notícies recomenades