Èxit de la caminada solidària pel TDAH a Sabadell

La iniciativa Sabadell 360-Camina pel TDAH tanca la seva darrera etapa amb una valoració molt positiva. Aquesta segona edició de la caminada, promoguda per l’associació TDAH Vallès, ha estat un recorregut de 44 quilòmetres pels entorns naturals de Sabadell. El seu objectiu és donar visibilitat al trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat i conscienciar a la ciutadania.
Aquest diumenge 2 de novembre s'ha celebrat el darrer tram, entre Sant Julià i la Salut. Joan Pérez Caro, secretari de TDAH Vallès ha destacat que "el projecte ha estat perfecte, amb una valoració molt bona. Estem molt contents de les quatre etapes que hem realitzat."
L’activitat ha comptat amb 93 inscrits únics en el total de les seves quatre etapes, una xifra lleugerament inferior a la de l’anterior edició, quan se’n van registrar 124. Tot i això, Pérez ha volgut recalcar que: "Les etapes han estat més estables pel que fa al nombre de participants. L'any passat podíem passar de 60 persones en una etapa a 30 en la següent. Aquest any hem mantingut una mitjana d’entre 40 i 45 participants per etapa."
El secretari també ha valorat la diversitat d'edats entre els diferents participants, "des de persones de 14 fins a 80 anys". Cal destacar que en aquesta edició la participació és totalment gratuïta i fins i tot s'incorporen novetats com sorteigs entre els participants i obsequis.
A banda del bon ambient i la participació, aquesta edició ha incorporat novetats com sorteigs entre els participants i obsequis. Pérez ha explicat que, en acabar cada etapa, s’han sortejat "motxilles, kits de supervivència i cordes", i que en la darrera etapa s’ha fet un sorteig especial entre els qui han completat tot el recorregut: "Hem regalat un lot amb els tres llibres que edita l’associació", conclou.