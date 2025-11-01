Les arrels del record floreixen a Tots Sants

Com cada 1 de novembre, el cementiri municipal de Sabadell esdevé un espai de reunió i record on homenatjar als difunts estimats que ja no hi són. La jornada de Tots Sants ha tornat a reunir centenars de persones que amb rams, corones, espelmes o simplement amb la seva presència, han volgut mantenir una tradició que, malgrat el pas del temps, perdura.
A l’entrada del cementiri, la Mari Soler, que té una parada de venda de flors, rams i corones funeràries, explica que "aquests dies la venda va molt bé, hi ha molta afluència de gent. L’hora punta sol ser cap al migdia, i els rams són el que més triomfa: són fàcils de portar i agraden molt".
Molts visitants aprofiten la jornada per retre homenatge als seus familiars difunts i reviure records. En Xavier Berga comenta que per ell, "Tots Sants és un dia per recordar les persones estimades que ja han marxat". Explica que, amb els anys, “tens més gent dins del cementiri que fora, i per això sempre venim". Sobre la poca quantitat de persones joves a l'espai, Berga afirma: "No hauríem de perdre aquesta tradició, perquè si perds les teves arrels, ho perds tot". Maria Garcia acompanya a en Xavier Berga, ella ha visitat també el cementiri aquest matí per veure els seus pares, germans i cunyats. "Vinc des que tenia divuit anys, quan va morir el meu avi. Sempre hi porto flors, tot i que no les compro aquí", comenta emocionada.
Maria Fernández, que avui hi ha anat amb el seu fill, assenyala que "altres anys el cementiri semblava una fira, amb cues per entrar i fins i tot caravanes de cotxes". Tot i això, destaca que "l’espai està molt ben net i preparat per l’ocasió". També lamenta que "aquest dissabte de Tots Anys hi ha menys gent que habitualment". Segons explica Fernández, que ja va venir el cap de setmana passat: "Crec que moltes famílies han aprofitat per venir abans i gaudir del festiu aquests dies”. Reconeix que "amb l’edat, costa més venir tan sovint com feia abans". Tot i això, recalca que hi ha altres formes de rememorar aquells que ja no estan, "també es pot recordar els difunts encenent espelmes a casa”.
Tot i que no són majoria, també hi ha diversos joves que mantenen viu aquest costum. En Mario Díaz, de vint-i-cinc anys, ha volgut ser-hi present per honorar els seus. “Els meus pares m’han ensenyat a cuidar aquesta tradició. No costa gens: és només dedicar una estona a netejar el nínxol i deixar unes flors. També venim en altres dates importants, com els aniversaris".
Per la seva banda, en Mateo Soler reivindica el valor que Tots Sants té dins la comunitat gitana. "És un dia molt especial per nosaltres. Quan mor un familiar, volem recordar-lo i venerar les nostres arrels, que són el més sagrat que tenim". Soler explica com fan visites "una o dues vegades cada setmana al cementiri, mantenim net el nínxol i valorem el bon manteniment de l’espai". Tot i reconèixer que "aquesta celebració s’està perdent", assegura que "nosaltres, els gitanos, la mantindrem sempre viva".