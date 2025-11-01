Cinc exocupants de la Caserna s’instal·len a la glorieta del Taulí després de marxar pel desallotjament imminent

Les més de quaranta persones que ocupaven irregularment i des de fa setmanes l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell han començat a marxar pel seu propi peu davant el desallotjament imminent. Cinc d’elles, encapçalades per en Tino Ferreira i en José Soberino, s’han traslladat a la glorieta del Parc Taulí, davant l’hospital, un espai que ja havien ocupat mesos enrere abans que se’ls fes fora amb l’argument que el sostre d'aquesta podia arribar a esfondrar-se en qualsevol moment. " Ens van dir que cauria, però aquí no ha caigut res, i a la Caserna ens deien el mateix. És una excusa de l’Ajuntament", asseguren.
La glorieta del Parc Taulí
JUANMA PELÁEZ
Segons expliquen, van prendre la decisió de deixar la Caserna després que els Mossos els advertissin que podrien desallotjar l’edifici amb la unitat d’ordre públic (ARRO). Han passat en aquesta nova ubicaió la nit de divendres a dissabte. "
Ens van avisar que vindrien amb els ARRO per desallotjar, i nosaltres cinc vam decidir marxar abans que la situació empitjorés", explica en Tino. Tot i això, ells recalquen que encara quedaven persones dins la Caserna quan van marxar, inclosa una família amb menors, i la incertesa sobre què passarà amb ells és màxima. No saben si encara hi són allà. "Nosaltres anirem a la Caserna quan sigui el desallotjament; volem saber que passarà", afirmen.
La situació al nou espai és crítica. "
Només portem una nit, i aquesta matinada, cap a les quatre, ens hem hagut de protegir amb pals perquè volia entrar gent a robar les nostres coses. Hem hagut d’estar vigilant tota l’estona. Però millor això que no tenir un sostre", expliquen. Situats al costat del foc a terra, on cuinen amb una petita bombona de gas, han col·locat cinc matalassos, mantes i algunes pertinences, fins i tot un joc de parxís per passar les hores. Destaca l'imponent pòster de Marilyn Monroe.
"
Ens fa vergonya estar aquí, però no tenim cap altra solució", comenten. No tenen ni llum ni serveis bàsics. "Fem servir l’aigua de la font per tot. Això no és vida", afegeix en José.
Els dos homes també volen destacar que algunes de les persones que hi havia a la Caserna han estat traslladades "de manera amagada" a albergs o dispositius socials: "Molts dels que estàvem allà ni ens n’hem adonat. Els anaven repartint a altres llocs sense avisar", asseguren.
El trasllat improvisat a la glorieta del Taulí torna a posar en relleu la fragilitat extrema d’aquest col·lectiu. "
Aquí estem sols, sense seguretat ni cap ajuda. Només esperem que no ens tornin a fer fora", conclouen amb resignació.