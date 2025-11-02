ARA A PORTADA

Sabadell brinda per la seva primera edició de l'Oktoberfest

La Fira Sabadell s’ha omplert de cervesa, música i bon ambient en una estrena que molts veïns esperen que tingui continuïtat

  • La cervesa, el menjar i la programació musical han estat protagonistes de la festa
  • Ramon Martí ha vingut amb un grup de familiars i amics -
  • Tomàs Ruiz i Sònia Yubero -
  • Begonya De Las Heras i el seu grup d'amics -
Publicat el 02 de novembre de 2025 a les 21:56
Actualitzat el 02 de novembre de 2025 a les 21:58

Aquest primer cap de setmana de novembre no ha estat únicament marcat per la celebració de la Castanyada i Tots Sants, una nova festa ha arribat a la ciutat transformant, durant quatre dies, la Fira Sabadell en un racó de Bavària. L’Oktoberfest de Sabadell ha tancat aquest diumenge 2 de novembre la seva primera edició amb un balanç molt positiu entre els assistents. La cervesa, el menjar i la programació musical han estat peces claus durant aquest cap de setmana. 

  • Ramon Martí (al fons a l'esquerra) ha vingut amb un grup de familiars i amics

Ramon Martí, que ha vingut amb un grup de familiars i amics (vuit adults i tres nens), explica que han volgut aprofitar l'oportunitat de gaudir de la tradicional festa bavaresa: "Som amics i família de Sabadell; hem anat a altres Oktoberfest i, en descobrir que a la nostra ciutat se’n feia un, no ens ho volíem perdre". Segons ell, l’experiència ha estat molt divertida: "És una molt bona proposta, ens ho hem passat molt bé. Fa falta iniciativa i esdeveniments com aquests a Sabadell. A més, la Fira és un espai molt gran i ideal per activitats i festes com aquesta". Tot i l’entusiasme, Martí troba que caldria millorar en un petit punt: "La nostra única queixa és que la música poc té a veure amb la celebració de l’Oktoberfest i a vegades no acaba d’encaixar massa".

  • Tomàs Ruiz i Sònia Yubero

Aquest diumenge de celebració, segons la tradició alemanya l'últim dia en què es pot celebrar l'Oktoberfest, també hi eren en Tomàs RuizSònia Yubero, que han decidit gaudir d'una estona a la Fira després de descobrir l’existència de lesdeveniment a xarxes socials. "Mai havíem vist que se celebrés un Oktoberfest a Sabadell. Sí que s’han fet fires de cervesa, però no una festa així. Ho estem gaudint molt", asseguren. Ruiz, amant declarat de la cervesa alemanya, no ha marxat sense un record: "Fins i tot m’he comprat una samarreta de la marca Paulaner, la cervesa de l’esdeveniment. Ha estat un descobriment; l’any que ve segur que vindrem amb amics", conclou.

  • Begonya De Las Heras i el seu grup d`amics

Begonya De Las Heras i el seu grup també han volgut participar-hi amb una reserva prèvia: "Hem reservat el menú de taula, que inclou un litre de cervesa i entrepans. És una boníssima proposta i tots creiem que s’hauria de fer més cops". Van saber de la festa seguint un dels DJ que hi actuava: "Vam descobrir que es feia perquè seguíem el DJ La Uasa, que va actuar dissabte. Hi va haver molt bon ambient i bona música. Avui hem vingut set amics i els set tornaríem". Serà aquest l'inici d'una nova celebració a la ciutat?

