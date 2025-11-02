Sabadell brinda per la seva primera edició de l'Oktoberfest

Aquest primer cap de setmana de novembre no ha estat únicament marcat per la celebració de la Castanyada i Tots Sants, una nova festa ha arribat a la ciutat transformant, durant quatre dies, la Fira Sabadell en un racó de Bavària. L’Oktoberfest de Sabadell ha tancat aquest diumenge 2 de novembre la seva primera edició amb un balanç molt positiu entre els assistents. La cervesa, el menjar i la programació musical han estat peces claus durant aquest cap de setmana.
Ramon Martí, que ha vingut amb un grup de familiars i amics (vuit adults i tres nens), explica que han volgut aprofitar l'oportunitat de gaudir de la tradicional festa bavaresa: "Som amics i família de Sabadell; hem anat a altres Oktoberfest i, en descobrir que a la nostra ciutat se’n feia un, no ens ho volíem perdre". Segons ell, l’experiència ha estat molt divertida: "És una molt bona proposta, ens ho hem passat molt bé. Fa falta iniciativa i esdeveniments com aquests a Sabadell. A més, la Fira és un espai molt gran i ideal per activitats i festes com aquesta". Tot i l’entusiasme, Martí troba que caldria millorar en un petit punt: "La nostra única queixa és que la música poc té a veure amb la celebració de l’Oktoberfest i a vegades no acaba d’encaixar massa".
Aquest diumenge de celebració, segons la tradició alemanya l'últim dia en què es pot celebrar l'Oktoberfest, també hi eren en Tomàs Ruiz i Sònia Yubero, que han decidit gaudir d'una estona a la Fira després de descobrir l’existència de lesdeveniment a xarxes socials. "Mai havíem vist que se celebrés un Oktoberfest a Sabadell. Sí que s’han fet fires de cervesa, però no una festa així. Ho estem gaudint molt", asseguren. Ruiz, amant declarat de la cervesa alemanya, no ha marxat sense un record: "Fins i tot m’he comprat una samarreta de la marca Paulaner, la cervesa de l’esdeveniment. Ha estat un descobriment; l’any que ve segur que vindrem amb amics", conclou.
Begonya De Las Heras i el seu grup també han volgut participar-hi amb una reserva prèvia: "Hem reservat el menú de taula, que inclou un litre de cervesa i entrepans. És una boníssima proposta i tots creiem que s’hauria de fer més cops". Van saber de la festa seguint un dels DJ que hi actuava: "Vam descobrir que es feia perquè seguíem el DJ La Uasa, que va actuar dissabte. Hi va haver molt bon ambient i bona música. Avui hem vingut set amics i els set tornaríem". Serà aquest l'inici d'una nova celebració a la ciutat?