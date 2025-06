"Hi ha famílies que quan arriben a I2 ens diuen que marxen a la bressol pública per la gratuïtat"

Les escoles bressol privades esperen alumnes amb les mans obertes. La patronal ja ha emès diversos crits d’auxili: el més recent en un comunicat on exposaven que dos de cada tres centres han valorat tancar a curt o mitjà termini perquè no poden omplir totes les places. Ara, les llars d’infants sabadellenques confien que famílies que han quedat sense plaça a la pública accedeixin a venir a la privada. “Vaig atendre ahir mateix una família que s’havia quedat en cinquena posició en una municipal i necessitaven una bressol tant sí com no”, detalla Emma Miguel, directora de l’escola bressol Colorins i portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants a Sabadell. Igualment, apunta que “és molt difícil fer una previsió” perquè no se sap quines famílies podran o estaran disposades a sufragar una plaça a la privada. “Per això demanem des de fa temps la universalització”, afegeix.

La gratuïtat a I2, segons exposen, és el gran taló d’Aquil·les dels centres de titularitat privada. “No podem competir-hi i ens trobem amb famílies que quan arriben a I2 ens diuen que els agrada molt el projecte, però que marxen a la pública”, afegeix Miguel. Segons una enquesta interna que la patronal va distribuir a onze llars d’infants de Sabadell, vuit admetien haver-se sentit empeses a valorar seriosament abaixar la persiana en un futur no gaire llunyà.