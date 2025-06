A hores d’ara, no hi ha cap projecte damunt la taula sobre l’escola bressol de la Concòrdia, exposen fonts del govern municipal. Aquesta setmana fa un any que va aprovar-se una moció a favor d’una revisió de la planificació a les bressol municipals, després de l’allau d’inscripcions de l’any passat. Aleshores, els grups van acordar revisar el panorama i després valorar la construcció del sonat equipament de la Concòrdia. “Ha passat un any, en diverses informatives hem preguntat sobre l’estat de la qüestió, ens diuen que s’està estudiant, però no veiem cap realitat feta”, lamenta Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem, grup que va presentar la iniciativa. Ara, amb un nou episodi de manca de places, Mena reivindica que “tornem a caure amb la mateixa pedra” i que “ha faltat planificació per part del govern de Marta Farrés”.

Fonts municipals, responen que “en aquest sentit, s’està estudiant com donar resposta a la demanda de manera equilibrada, atesos els canvis en la demografia”. Igualment, les mateixes veus remarquen que, a part, cal tenir en compte la realitat del finançament de la Generalitat de Catalunya.

El portaveu dels comuns a Sabadell afegeix que “ni tan sols ampliant classes a altres escoles bressol municipals” es podria oferir el servei a totes les famílies que han quedat fora. Per això, insisteix de nou en la necessitat de revifar la voluntat per construir l’escola bressol de la Concòrdia.

Una altra moció sobre les bressols

En paral·lel, i abans de saber-se les xifres de les inscripcions actuals, el grup municipal del PP va dur al ple una moció relacionada també amb les escoles bressol. Aquesta, també va prosperar, encara amb la negativa de la Crida, els comuns i ERC. La iniciativa plantejava facilitar les places de les escoles bressol municipals a les famílies treballadores. Això, modificant alguns criteris de puntuació per brindar més pes a aquesta condició.

El govern municipal va veure amb bons ulls la moció perquè “equilibrar la puntuació és una responsabilitat política”. El seu vot va decantar la balança cap al ‘sí’.