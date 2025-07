Nous retards en el servei postal: “Les cartes m’arriben fora de termini”

Nova onada de queixes pel servei postal a la ciutat. Diversos veïns han expressat el seu malestar davant el que consideren un funcionament “desastrós” del servei de Correus a Sabadell. El cas d’un veí que va rebre amb força retard una notificació oficial del SEPE, o el d’una senyora que rep les cites mèdiques fora de termini, posen sobre la taula una problemàtica que, segons denuncien, “es repeteix amb massa freqüència”.

Manuel Pinto, veí de Can Rull, explica que va rebre una carta del SEPE on se li donava un termini de 15 dies per presentar documentació. Tanmateix, la notificació va arribar quan ja estava a punt de vèncer aquest termini. “Com s’explica això al SEPE? Ells no accepten excuses, però la culpa no és meva, és de Correus”, lamenta. Aquest tipus de retards poden tenir conseqüències greus, lamenta el veí, especialment quan es tracta de tràmits relacionats amb prestacions socials o subsidis. El mateix veí denuncia, a banda, les dificultats per obtenir una cita prèvia al SEPE. “Et passen hores davant l’ordinador, i quan finalment trobes una cita, és a Ripoll o Vic”, comenta.

No és un cas aïllat. En concret, el servei de Correus —especialment la Unitat de Repartiment 4 (UR4), encarregada d’una part del repartiment a la ciutat— ha estat assenyalat com a focus de retards. La unitat reparteix a Ca N’Oriac, Can Rull, Can Llong, Castellarnau, la Concòrdia, Can Deu, Sant Julià i la Plana del Pintor, barris on s’han registrat retards, segons el veïnat.

Algunes queixes habituals fan referència a notificacions de jutjats o citacions mèdiques. “Vaig rebre una citació del Taulí per una prova mèdica... un dia després de la data de la visita. És molt frustrant, perquè això no depèn de mi”, exposa la Conchi, veïna de Ca n’Oriac. O en el cas de les sancions econòmiques, que perden la bonificació si s’abonen passat el termini corresponent. “La multa va arribar amb dies de retard, fora de termini per la bonificació. És una indefensió total”.

Fonts sindicals consultades admeten que hi ha una "manca de personal crònica" en la majoria d’unitats i asseguren que “molts repartidors cobreixen més zones de les que els corresponen”. Això també afecta el nombre de notificacions i paqueteria que s’acumula a les unitats de repartiment: “Hi ha molta paqueteria a l’espera de ser entregada”, asseguren diversos treballadors.