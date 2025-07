Veïns de diferents barris de Sabadell denuncien la presència de paneroles, que s'accentua durant l'estiu. Javier Olivares, de l’empresa de control de plagues CatH2O, resol alguns dels dubtes més habituals respecte a aquests insectes.

Què cal fer per prevenir una infestació?

Mantenir una higiene estricta sobretot a cuines i banys. A més, als claveguerams sovint hi ha restes d’aliments que s’hi llencen per l’aigüera, cosa que afavoreix el seu aliment i reproducció. Cal evitar-ho. També segellar esquerdes i forats a casa, deixar córrer aigua de tant en tant per evitar que pugin pel sifó. A l’espai públic, netejar els conductes i clavegueres amb camions cisterna. És important evitar insecticides i remeis casolans, millor contactar amb una empresa especialitzada. Els insecticides generen resistència.

Com hem d’actuar, si detectem la presència de paneroles?

Una panerola no equival a una plaga. Això anirà a més a causa del canvi climàtic. Per això, cal mantenir la calma, fer prevenció regularment i saber que amb una bona gestió es pot evitar una infestació.

Quins tractaments professionals s’apliquen?

Actualment s’utilitzen gels insecticides, per directrius europees, més segurs i menys agressius per la salut i el medi ambient. Les paneroles mengen el gel, tornen al niu i moren, provocant un efecte dòmino que afecta altres individus. A diferència de les polvoritzacions, no són repel·lents i actuen de manera més progressiva.

Quan fa efecte?

Els gels poden trigar unes 12 hores a fer efecte, i mantenen la seva eficàcia durant 2 o 3 mesos, depenent de la humitat i la temperatura.

És cert que si trepitgem una panerola pot escampar-se més?

És un mite. Trepitjar una panerola no fa que es reprodueixi. Ara bé, si porta ooteca (la càpsula amb ous) podria, en casos puntuals, deixar-la anar abans de morir.

Les recomanacions de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sabadell recomana que, si observes la presència de plaga a l’espai públic pots comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant la seu electrònica o trucant al telèfon 010. Cal tenir en compte que l'Ajuntament només pot actuar a l’espai públic i als equipaments municipals. En cas de plaga a espais privats, la responsabilitat d’actuar recau a la titularitat. Recordar que el manteniment i tractaments, en cas necessari, del tram de clavegueram que connecta la propietat amb el clavegueram públic (clavegueró) correspon a la propietat privada.

L'Ajuntament recomana també prioritzar sistemes físics (tapar esquerdes, protegir finestres, cobrir forats, etc.) i biològics (insecticides bioracionals o altres) pel seu control; si s’han d’utilitzar plaguicides químics, aquests han de ser autoritzats per a ús domèstic i cal seguir estrictament les instruccions del fabricant.

Finalment, l'Ajuntament recomana també contractar una empresa especialitzada en plagues si es considera necessari. Només les empreses inscrites al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) poden aplicar biocides a tercers.