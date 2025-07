A la caça de paneroles: “És molt desagradable”

“Hi ha paneroles a tot arreu, és molt desagradable”, lamenten veïns de diferents zones de Sabadell. Amb l’arribada de l’estiu, la presència de paneroles als carrers ha tornat a encendre les alarmes a diversos barris. Les pluges abundants de primavera i la pujada sostinguda de les temperatures han estat caldo de cultiu per la seva proliferació, segons els experts. Les queixes es distribueixen de nord a sud i d’est a oest de la ciutat, però veïns assenyalen especialment incidència a barris com la Creu Alta, el Centre, Hostafrancs, la Creu de Barberà, Torre-romeu, Can Deu, Sant Julià, Can Rull i Gràcia.

L’Ajuntament, però, no ha detectat un increment destacable a aquestes zones respecte a altres anys: “Les dades que tenim no mostren un increment significatiu d’avisos: entre gener i juny d’aquest any, s’han registrat 162 avisos en la suma d’aquests barris, lleugerament per sobre dels 140 del mateix període de 2024”. Així i tot, Sabadell posa fil a l’agulla: “S’han incrementat els recursos, es farà una revisió exhaustiva del clavegueram, tapa per tapa, per detectar i tractar qualsevol focus d’activitat”, apunten fonts municipals, que treballen mà a mà amb els veïns per exterminar aquests insectes.

“Em va caure una mentre dormia”

A la Creu Alta, la Marta, una veïna del barri, explica la seva experiència: “Des de fa unes setmanes hi ha moltes paneroles al nostre barri”. Conjuntament amb altres veïns, proposen que es netegin els carrers amb camionetes d’aigua per a evitar focus d’infecció. “Els veïns estem desesperats”, conclou.

Al Centre, l’Anna s’ha trobat aquests insectes a casa: “Una em va caure a sobre mentre dormia. Tinc trampes, però aquest any no serveixen, continuem tenint paneroles”, exposa. Ella i els seus veïns van avisar l’Ajuntament de la presència d’aquests insectes i, asseguren que “van actuar amb rapidesa i celeritat”. Un altre veí del carrer Estrella apunta que la situació s’intensifica a la nit: “N’he arribat a trobar-me deu en mitja hora”.

Un increment del control

Des de l’Ajuntament asseguren que treballen per a combatre-ho: “Som molt conscients d’aquesta realitat i fa temps que hi treballem de manera preventiva i sistemàtica”, apunten fonts municipals. Sabadell ara compta amb una regidoria específica dedicada la gestió de plagues i s'hi destinen més recursos, però les mateixes fonts exposen que no es tracta d’un problema de Sabadell, sinó de totes les ciutats mediterrànies.

Control de plagues de paneroles a Sabadell

JUANMA PELÁEZ

A què es deu? Javier Olivares, de l’empresa de control de plagues CatH2O, assegura que “amb les pluges tan abundants d’aquesta primavera i la pujada de temperatures sostinguda durant diferents dies, la plaga s’està descontrolant a Catalunya”. La panerola americana és la predominant: “Ha desplaçat del tot l’oriental, que ja gairebé no es troba. L’americana és més gran i més resistent”. La combinació de temperatures elevades i pluges significatives en algunes àrees han afavorit la proliferació d’aquestes plagues, cada cop menys estacionals i més globals, segons l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP).