L'episodi de pluges intenses que va viure Sabadell –i tot Catalunya– dissabte passat va obligar a activar l'alerta màxima. Protecció Civil va fer ús novament de les alertes mòbil per advertir la ciutadania del pas d'una DANA i de l'activació del pla INUNCAT. Tanmateix, no tots els ciutadans van rebre aquest avís Es-Alert en el seu dispositiu. Segons detalla Álvaro González, cap del Servei d’Implantació de Protecció Civil, "hi ha una primera part que correspon a l’usuari".

El dispositiu ha de complir certs requisits mínims com "tenir cobertura, no estar en mode avió, tenir activades les alertes de Protecció Civil i disposar d’un sistema operatiu actualitzat". "En concret, es recomana Android 11 o superior i iOS 15.6 o superior", exposa González. A més, cal comprovar la configuració concreta de cada marca, ja que cada model de mòbil ho gestiona de manera diferent. El Cap del Servei d'Implantació recorda que s’ha posat a disposició dels ciutadans una guia per ajudar a activar correctament el sistema d’alertes. Igualment, afegeix que "els models més nous haurien d'estar activats, de sèrie".

I si no, què pot haver passat?

"Si el dispositiu compleix les característiques i s'activa l'antena que dona cobertura al nostre dispositiu mòbil, el missatge ha d'arribar", assevera González. Si l'alerta continua sense arribar s'obren ja escenaris amb casuístiques tècniques més complexes que inclou diferències entre marques, models i versions.

Ara per ara, el sistema s'enfronta a un inconvenient: no ofereix retorn individual sobre a quins dispositius ha arribat el missatge i a quins no. "Això dificulta la detecció d’incidències específiques", exposa. González reconeix que, malgrat els "percentatges d’èxit elevats", sempre hi ha un percentatge d’usuaris que no rep les alertes, que pot vorejar el 10% de la població. Igualment, recorda que la infraestructura pertany al Ministeri de l’Interior.

Pla detall del missatge enviat a la població dins del radi del primer simulacre

ACN

Com s'envien les alertes? "No, no és un botó"

El sistema es basa en un procés acurat de selecció d’antenes de telefonia que donen cobertura a la zona afectada. No és un simple botó: “Hi ha una aplicació on cal seleccionar la cartografia de la zona de risc, les antenes implicades i redactar el missatge. Després, una segona persona el valida”, detalla González. Aquest nivell de precisió pot fer que, en alguns casos, l'alerta arribi també a zones limítrofes a l'afectada.

Una via complementària

Protecció Civil insisteix que les Es-Alert són una via informativa addicional. Complementen els missatges que s'envien a la ciutadania a través de les xarxes socials o dels mitjans de comunicació. "Pel que fa a les alertes, comptem que si hi ha tres persones i a una no li arriba, per exemple, les altres podran informar sobre el contingut del missatge", conclou el Cap del Servei d’Implantació.