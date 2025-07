El nou CE Sabadell es posa en marxa

El Centre d’Esports 25-26 comença a rodar. En un dia de retrobaments, cares noves i molta calor, els arlequinats han completat el primer entrenament de la pretemporada sota les ordres de Ferran Costa, que ha comptat ja amb el gruix de l’equip que tindrà en el retorn a Primera Federació després que la confecció de la plantilla per part de la direcció esportiva hagi estat de les més ràpides dels últims temps.

La sessió ha estat marcada d'inici pel treball físic, amb cursa continuada, per després introduir la pilota exercicis de progressió i amplitud, finalització, sortida des del darrere o defensa de l’àrea. Tot just és un inici, però en algunes de les situacions ja s’han començat a dibuixar els esquemes que podria utilitzar el tècnic durant el curs: amb els tres centrals i Genar Fornés a la part esquerra de l’eix. Una vintena de seguidors arlequinats s'han citat durant l'entrenament sota la calor sufocant de Sant Oleguer. La feina de camp l'ha complementat l'equip amb treball al gimnàs de la Nova Creu Alta i cop conclosa la sessió.

Entre les absències importants del primer dia a l’oficina han destacat les baixes d’Albert Urri i Sergio Cortés, amb problemes físics que faran que el seu inici de temporada sigui més lent. Tampoc han estat encara Rodrigo Escudero, pendent de les proves mèdiques, i Quadri Liameed, qui arriba a la ciutat aquest migdia. Tampoc el davanter argentí Agustín Coscia, que serà la pròxima incorporació i s'hauria d'anunciar en les pròximes hores. En canvi, sí que han conegut els seus nous companys els Carlos Garcia, Fornés, Javi López-Pinto, Joel Priego i el porter Diego Fuoli.

Precisament Fuoli ha estat tot l’entrenament fent treball específic amb l'entrenador de porters Toni Teixeira i acompanyat per Gianni i Ortega (a més del porter del filial Oriol Ciurans) en una situació estranya abans de la sortida d’un dels dos per a alliberar una fitxa sènior. També han entrenat amb el grup jugadors en la rampa de sortida com Javi Delgado o 'Tiko' Iniesta, mentre acaben de concretar el seu futur destí. El primer test seriós serà en tot just dues setmanes, al mateix escenari que l’entrenament d’aquest dimecres, Sant Oleguer, contra l’Hospitalet, de Tercera Federació. Abans, l'equip es tornarà a exercitar a l'estadi Josep Molins demà dijous a la mateixa hora.

