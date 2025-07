Els sabadellencs de Segona Catalana ja coneixen el seu grup per a la 25-26

Un cop finalitzades totes les competicions i entregats els trofeus en la Nit dels Campions del Vallès Occidental que es va celebrar fa alguns dies a la Fira Sabadell, les competicions de futbol territorial ja comencen a agafar forma abans del tret de sortida defintiu previst per al cap de setmana del 20-21 de setembre. Els dos representats sabadellencs de la Segona Catalana per a la temporada 25-26 ja tenen a mans les agrupacions provisionals. Enquadrats en el grup 4 de nou, Tibidabo TR i Sabadellenca van ser els dos clubs de la ciutat que van mantenir la categoria.

Enguany, els rivals que conformaran la lliga seran EF Barberà Andalucía, CD Montcada, FC Sant Quirze, Fundació Terrassa FC, CF Júnior, FC Fátima, AE Piera, CF Vilanova del Camí, CF Corbera, UE Sant Vicenç dels Horts, CF Pallejà, CE Berga, CF Atlètic Gironella i CE Puig-reig. La temporada passada, els de Torre-romeu es van quedar a les portes de poder disputar les fases d'ascens després d'un any força irregular. Els de la zona sud, per la seva banda, tot i ser nouvinguts a la categoria van ser capaços d'aconseguir una agònica salvació, amb possibilitats de patir un descens arrossegat fins a última hora. L'equip taronja es va salvar i serà el segon representant sabadellenc de la categoria.

El grup 7 de Tercera Catalana

Per contra, ja no hi seran respecte a la 24-25 el Can Rull RT i el Sabadell Nord, que van baixar després d'una campanya nefasta. Ara a Tercera Catalana, ambdos equips també coneixen ja el grup en què competiran, el 7. També hi seran dos sabadellencs més: el filial de la Sabadellenca, qui va aconseguir l'ascens des de Quarta Catalana en la promoció d'ascens, i el Planadeu-Roureda, consolidat a la categoria. La resta d'equips que completarà la lliga serna FB Palau, Badia del Vallès, Can Parellada, Escola Pia Terrassa, Escuela FB Ripollet, La Romànica, CE Llorençà, Maurina Egara, Olímpic Can Fatjó, PD Pajaril, Penya Blaugrana Castellbisbal i San Juan Atético Montcada 'B'.