Tres ors i dues plates per a la Joventut Atlètica de Sabadell al Campionat de Catalunya sub-20

Balanç molt positiu per a la JAS en campionat de Catalunya sub-20 celebrat aquest cap de setmana a l'estadi Josep Molins, a Sabadell. Fins a cinc atletes de l'entitat es van penjar una medalla, a les portes del campionat estatal de la categoria, que es disputa en dues setmanes a Badajoz.

En el mig fons, el gran triomfador va ser Pol Molins que va finalitzar primer als 1.500 m amb una marca de 3:56.09, imposant-se a Adrià Estévez (3:57.87) i Pol Alaminós (3:59.97). Molins, que es va tornar a penjar un or, ja té la mínima per a l'Europeu de Tampere (Finlàndia) de l'agost. De fet, és el primer atleta de la JAS que aconsegueix el temps necessari per a una cita internacional en tres proves diferents (800, 1.500 i 3.000). Precisament aquesta mínima continental va buscar Fatu Diallo en salt d'alçada. La sabadellenca va ser or en la seva prova saltant 1.75, molt per sobre de l'1.67 de Daniela Rubio i l'1.57 de Montse Villalba. Un cop certificada la primera posició, va esgotar els tres intents per elevar la seva marca fins a l'1.81 necessari per ser al campionat d'Europa, sense èxit. Ho tornarà a intentar a Badajoz. El tercer or se'l va penjar Pau Caparrós en el triple salt. Caparrós va signar la seva millor marca personal encapçalant la classificació amb 14.86, assolit en el prenúltim salt. Per darrere, molt lluny, es van quedar Òscar Curto (14.56) i Mohammed Mahfuz (14.12), que van completar el podi.

Pol Molins, avançant els seus perseguidors des d'una posició endarrerida

V. Castillo

Les altres dues medalles que es va endur la JAS van ser plates. Max Peula va ser segon als 200 m.ll, fent millor marca personal a la final amb 21.69, superant el 22:06 de la semifinal, que també havia suposat el seu millor temps a la prova. Per sobre, Jan López va ser or, finalitzant en 21.39 i Roger Conde va tancar el calaix amb 21.75. En el campionat estatal, el velocista sabadellenc es jugarà un lloc en el relleu de l'Europeu. També va penjar-se la plata Éber Seguí, qui va ser segon als 110 m tanques amb un temps de 15.14. Mario Steyanov va guanyar (14.50) i Guillem Font va ser tercer (15.49). En la classificació general per clubs, la Joventut Atlètica va ser vuitena, després de la suma del quart lloc en la masculina i el divuitè de la femenina.