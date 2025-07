Cop sobre la taula del CE Sabadell: el davanter Rodrigo Escudero signa fins al 2027

Cop sobre la taula del Centre d'Esports amb la incorporació d'un dels millors davanters de la categoria. El club ha anunciat l'arribada de Rodrigo Escudero, procedent de l'Algeciras, que signa fins al 2027. Escudero suma trenta gols en tres temporades a Primera Federació i enguany era un dels jugadors més cotitzats de l'estiu després d'anotar onze gols en 33 partits amb el conjunt gadità.

El davanter de Simancas (Valladolid) va iniciar la seva trajectòria en el futbol sènior al club de la seva ciutat, el Villa de Simancas, a Tercera Divisió. El 2016 va ascendir a Segona B amb el Palencia Balompié, on va debutar al bronze estatal. Posteriorment, va passar per l'Arandina abans d'aconseguir el seu segon ascens, amb el Zamora de David Movilla, amb qui va coincidir dos anys i es va quedar a tocar de pujar a Segona Divisió. Amb la creació de la Primera Federació va donar una passa enrere per defensar els colors del Compostela, a Segona Federació.

Una bona temporada a terres gallegues li va obrir les portes per tornar al bronze i, de la mà del Talavera, es va consolidar com un dels grans davanters de la categoria. Amb els talaverans va anotar catorze gols, malgrat que l'equip va finalitzar la lliga com a cuer destacat. El seu gran any li va valer per fer el salt a la Cultural on va anotar cinc gols en 34 partits fins a la temporada d'enguany, en què ha tornat a ser un dels golejadors del grup 2 de Primera Federació. L'Algeciras li va oferir la renovació, segons apunten mitjans de la zona, però l'atacant val·lisoletà de 31 anys ha decidit apostar pel Centre d'Esports. Escudero destaca per la seva mobilitat i capacitat de definició amb les dues cames i pot jugar sol en punta o acompanyat d'un altre '9'.

D'aquesta manera, els arlequinats sumen un efectiu més a l'atac, tot just un dia després d'anunciar un altre dels jugadors cridats a ser referent: Javi López-Pinto. A hores d'ara, això sí, el Sabadell té totes les fitxes sènior ocupades i haurà de fer efectives sortides abans d'incorporar nous jugadors. La intenció del club, en aquest sentit, és incorporar tres futbolistes majors de 23 anys més, per tant, s'haurien de produir tres sortides. Un dels dos porters de la temporada passada (Ortega o Gianni), Javi Delgado o 'Tiko' Iniesta són els que tenen més possibilitats de no defensar els colors del Centre d'Esports en la 25-26.