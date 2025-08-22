El CE Sabadell tanca la pretemporada amb el partit de presentació a la Nova Creu Alta

Última prova abans del foc real. El Centre d’Esports tanca la pretemporada rebent un dels grans pressupostos del grup 2 de Primera Federació, la UD Ibiza, aquest dissabte a les 20 h a la Nova Creu Alta. La prèvia del duel servirà per conèixer les cares noves de la temporada amb la presentació oficial de l’equip a partir de les 18:45 h. Una bona manera de posar cara als nous futbolistes arlequinats a les portes de l’inici de la temporada oficial.
En el pla esportiu, l’últim amistós també serà una bona prova per veure com arriba l’equip abans de l’estrena contra l’Eldense del pròxim dissabte. Lògicament, un partit de presentació mai és representatiu de com anirà la temporada, però sí que serveix per engrescar l’afició que ja supera àmpliament els 4.000 socis en unes dates en què la xifra acostuma a ser més baixa. Només s’obrirà la Tribuna de l’estadi i, en cas que s’ompli, els aficionats seran reubicats als Gols, com ja va passar en l'enfrontament davant de l'Atlético Madrileño.
En joc també hi ha mantenir l’invicte de la pretemporada. Fins ara, el Centre d’Esports ha disputat set partits, sis amistosos i un d’entrenament, amb quatre victòries i tres empats. L’últim, el dimecres passat amb victòria per 0-1 davant del Vic. La diana va ser de Rubén Martínez i van participar alguns dels jugadors amb menys protagonisme durant la preparació o que han entrat progressivament per problemes físics. Precisament una altra de les notes positives és que, si no hi ha cap contratemps, tota la plantilla estarà disponible per a aquest últim duel amistós, amb l’únic dubte de Jan Molina, qui arrossega algunes molèsties.
Al davant estarà un dels grans candidats a l’ascens. L’Ibiza tindrà, una temporada més, una de les plantilles de més nivell de la categoria amb jugadors de la talla d’Alex Gallar, Josep Señé, Fede Vico o Bebé, entre d’altres. A més, l’entrenador és Paco Jémez, un clàssic de les banquetes del futbol professional espanyol. En l’equip també està l’exarlequinat Iago Indias. Han disputat cinc partits de pretemporada amb victòries davant d'Al-Riyadh, SD Ibiza i Atlético Madrileño i derrotes contra Al-Arabi i Real Madrid Castilla. Serà un duel especial per a David Astals, cedit pel conjunt eivissenc, i Javi López-Pinto, jugador celeste fins fa uns mesos.
L'últim precedent entre els dos equips és precisament en la pretemporada de l'última temporada del Centre d'Esports a Primera Federació. Els arlequinats es van endur el triomf per 2-1 amb dianes de Marcos Baselga i Vladys Kopotun. En competició oficial, el balanç és de tres empats i una victòria sabadellenca en les temporades 07-08 i 08-09 a Segona B.