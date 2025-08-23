Carlos Alemán completa la defensa del CE Sabadell

La carpeta de la defensa del Centre d'Esports, si no hi ha sorpreses, queda tancada amb l'arribada d'un nou futbolista sub-23: Carlos Alemán. El barceloní de 20 anys arriba procedent del Recreativo Granada, de Segona Federació, on ha disputat una trentena de partits en l'última temporada. El futbolista signa per dues temporades amb el conjunt arlequinat, fins al 2027.
Alemán es va formar al futbol base de l'Espanyol, arribant a debutar amb el filial en la temporada 20-21, amb només 16 anys. Quan va acabar la seva etapa juvenil, no obstant això, va decidir no renovar amb el conjunt 'perico' i es va passar mig any a la graderia sense jugar. A l'hivern va marxar al Valencia Mestalla, club en què va disputar 45 partits en dues temporades a Segona Federació. A l'estiu, va canviar d'aires, sortint traspassat al filial granadí. Va ser una peça clau amb els andalusos malgrat que van descendir a Tercera.
En el seu moment, va ser considerat un dels grans laterals drets del futur en l'àmbit estatal, de fet va disputar una trentena d'enfrontaments amb la selecció espanyola sub-15, sub-16, sub-18 i sub-19, arribant a ser capità en alguna ocasió. Fins i tot va ser convocat per als Jocs Mediterranis del 2022, juntament amb futbolistes com Àlex Valle, Cristian Mosquera, Álvaro Rodríguez o un vell conegut per la parròquia arlequinada com Ander Astralaga. En els últims temps ha anat mutant la seva posició, passant a l'eix de la defensa. La idea de la direcció esportiva és que ocupi la posició de central dretà en la línia de tres. A menys de deu dies per al tancament del mercat, ara el club pentina les opcions d'incorporar un futbolista al mig del camp. El Sabadell ja va anunciar aquest dijous una altra arribada, en aquest cas pel filial, del porter Mateo Vallina, també internacional sub-16 amb Espanya i que estarà durant la temporada amb el primer equip, fent funcions de tercer porter.