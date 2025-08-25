Tres del CN Sabadell, al Mundial infantil de natació artística

La secció de natación artística del CN Sabadell torna a situar-se com a una de les grans referents en la formació de talent. Als èxits recents de Txell Ferré, o les nombroses medalles fins a la seva retirada ara fa un any d'Emma Garcia, les noves generacions també pugen en un gran estat de forma. El Club és el gran referent estatal en la disciplina en les categories aleví i infantil, amb bones actuacions també en júnior.
Precisament aquest domini en l'àmbit espanyol comença a obrir portes a alguns dels nedadors amb més futur. Des d'aquest dimarts dia 26 fins a finals de setmana, el 30, fins a tres representants del Natació Sabadell estaran a l'Olympic Aquatic Center Spiros Louis d'Atenes, amb la selecció estatal, per al Mundial infantil que se celebra a la capital grega. Els seleccionats són Abril Caballero, Aina Morral i Eneko Sánchez. A l'espera de conèixer el programa definitiu de l'equip espanyol, les proves per equips seran el 26 i el 27, amb les preliminars de la rutina lliure i la combinada, i les finals el 30 i el 29, respectivament. Sánchez podria nedar també en el solo masculí que serà el 26 amb la classificatòria i el 28, amb la final.
Carrió, cinquè a l'Europeu sub-18
D'altra banda, també en categories de formació, aquest cap de setmana va finalitzar l'Europeu sub-18 amb un bon cinquè lloc de la selecció espanyola. El sabadellenc Tiago Carrió, el més jove de la convocatòria, va ser un dels jugadors importants en els esquemes del seleccionador Javi Sánchez-Toril durant tot el torneig. El combinat estatal es va imposar a Hongria en el duel per la cinquena plaça per 10-7, amb dues dianes de Carrió. Anteriorment, van guanyar França per 11-16.
L'equip nacional es va quedar fora de la lluita per les medalles caient en els quarts contra Itàlia (11-6). En els vuitens, els espanyols es van desfer d'Alemanya amb solvència (14-7) i, en la fase de grups, van guanyar Sèrbia (7-13), van caure per penals contra Croàcia (14-16) i van perdre davant Montenegro, qui va acabar guanyant l'or, per 13-14. Un dels màxims golejadors i jugadors més destacats de la selecció en la competició va ser Tomàs Soler, qui jugarà la pròxima temporada sota les ordres de Quim Colet al KEIO CN Sabadell i tornarà a compartir plantilla, ara en clubs, amb Carrió.