El Cercle Sabadellès homenatja el seu equip absolut masculí de tennis

Fa poc més de tres setmanes, l'equip absolut masculí de tennis del Cercle Sabadellès va aconseguir el màxim títol català després d'una remuntada espectacular davant del RCT Barcelona (4-3) en la gran final. L'entitat de la carretera de Bellaterra ha volgut homenatjar els protagonistes de la fita amb un petit acte a la seva seu, amb presència del president Josep Lluís Llusià i el president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo. "Fer un acte com aquest posa en valor el que suposa guanyar un Campionat de Catalunya. El sentiment és d'orgull i agraïment als clubs com el Cercle que aposten pel nostre esport des de la base", afirma Tamayo.
En la competició celebrada a l'Emilio Sánchez Academy, a El Prat, el conjunt sabadellenc va superar amb solvència els quarts i les semifinals, davant del Barcino i el Mataró, fins a arribar un any més a la final contra el Reial Club Tennis de Barcelona, qui havia estat el botxí en l'anterior edició. No obstant això, malgrat que els barcelonins es van avançar en l'eliminatòria per 3-0, una remuntada increïble va donar el segon títol en tres anys per al Cercle. "Va ser una eliminatòria molt dramàtica perquè vam caure en els tres primers individuals, però vam continuar sent optimistes, vam igualar, i en els dobles es va confirmar la fita. Sabíem que hi havia opcions de guanyar i les vam esprémer fins al final per a aconseguir la fita", diu el capità Òscar Hernández.
Un dels protagonistes de la victòria va ser el tenista Guillem Busquets, que es troba estudiant als Estats Units, però que va ser part de l'equip en el torneig de final de temporada. "Cada any tenim l'expectativa de guanyar. La mentalitat era que es podia aconseguir. Les competicions per equips són maques també perquè vius un esport individual des de la col·lectivitat, ningú està sol a la pista, realment", afirma. Les victòries en els dobles van acabar decidint el títol, que la pròxima temporada buscaran revalidar. "Vam tirar endavant una situació complicada i va ser molt emocionant. L'any vinent esperem tornar a competir al màxim i estar en la lluita, és l'objectiu", diu el president Josep Lluís Llusià.
Un cop iniciat el 2026 i amb la feina de confecció dels equips en marxa, el capità Hernández també ha aprofitat per posar deures amb el retorn del femení absolut com a principal repte. "Ens agradaria molt", apunta. "Agafem el testimoni i intentarem tenir un equip competitiu i de garanties", assegura Llusià. Reptes i objectius de futur després de tancar un any molt positiu amb un nou trofeu a les vitrines de l'entitat.