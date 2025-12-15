El Cercle Sabadellès 1856 guanya el Campionat de Catalunya Absolut de tennis

Èxit amb majúscules del Cercle Sabadellès 1856 en el Campionat de Catalunya absolut de tennis per equips. L'entitat local va recuperar el títol dos anys després, amb una remuntada increïble en la gran final davant del Reial Club de Tennis Barcelona (4-3). "Per nosaltres és molt important competir per aconseguir el trofeu cada temporada. Guanyar el Barcelona és complicat i estem molt satisfets. L'any passat vam tenir algunes baixes importants que ens van treure competitivitat, però ens hem pogut treure l'espineta, enguany", assegura Oscar Hernández, capità de l'equip.
En el seu camí fins al títol, els sabadellencs van superar el Barcino en els quarts i el Mataró a les semifinals, en ambdues eliminatòries per 4-1. A la gran final, l'RCTB-1899 va aconseguir els tres primers punts, amb triomfs de Roger Pascual, Adrià Velázquez i Luis García davant d'Oscar Mesquida (6-1 i 6-3), Sergio Barranco (3-6, 7-6 i 6-4) i Gian-Luca Tanner (6-4 i 6-3), respectivament. Semblava que el camí s'aplanava fins a un altre desenllaç victoriós, però, lluny de la realitat, el Cercle va treure el seu caràcter per capgirar la sèrie. Adrià Soriano es va imposar a Max Alcalà (7-5 i 6-3) i Manel Lázaro va guanyar Álvaro Jiménez (6-2 i 6-4), deixant tot per decidir en els dobles.
"Van començar 3-0 per davant, però sabíem que hi havia opcions. Vam aconseguir refer-nos amb dues victòries en individuals i en els dobles érem més forts perquè tenim alguns especialistes", apunta. Soriano i Sergio Martos van guanyar Alcalà i Pascual en el súper tie-break (4-6, 6-3 i 10-5) en un partit que els barcelonins van arribar a tenir amb un set i un break d'avantatge. Bruno Pujol i Tanner van certificar la victòria definitiva imposant-se amb claredat a Jiménez i García (6-0 i 6-3).
Un desenllaç similar al que va portar el trofeu en l'any 2023, també amb una agònica remuntada després de posar-se perdent 3-0. Ara, els reptes de futur ja són de cara al 2026. "Hem d'acabar de definir objectius amb claredat, però sempre volem intentar guanyar el Campionat de Catalunya. L'altre repte és poder donar una passa endavant en el d'Espanya. Fa moltes temporades que estem a màxima categoria, però ens agradaria guanyar la primera eliminatòria i aconseguir la permanència més còmoda. Donar alguna sorpresa. És difícil, ara mateix, però possible. Hem d'estar encertats", afirma Hernández.
El CTS cau als quarts i a les semifinals
D'altra banda, en el quadre masculí, el Tennis Sabadell va caure en els quarts de final davant del Mataró (1-4). En el femení, l'entitat sabadellenca va ser semifinalista, repetint el resultat de l'any passat, però caient amb el Vic (3-2) que finalment va ser segon.