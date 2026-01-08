L’OAR Gràcia torna a la competició després de l’aturada nadalenca. La situació que viuen actualment els primers equips graciencs és força diferent, com, a priori, ho eren el context i els objectius a principi de temporada, però tots dos volen començar l’any guanyant.
El femení, a retrobar-se amb la victòria
Per una banda, el femení de Divisió d’Honor Plata, està immers en una campanya de canvis després de l’ascens a Or impossibilitat per raons econòmiques, la marxa de Carol Carmona a la banqueta i de jugadores clau com Janna Sobrepera o Maria Monllor.
Amb una plantilla reconstruïda i jove i l’arribada d’un nou cos tècnic liderat per Pol Ibáñez, les verd-i-blanques van mostrar una gran versió durant les primeres setmanes de competició. De fet, no van perdre fins a mitjans de novembre contra l’Almassora. Una contundència que els val per continuar terceres a la classificació del grup C amb 15 punts, empatades amb l’Onda (segones), l’Elx i el Marni (per sota) i només un punt per sota del conjunt líder: la Fundació Handol Sant Vicenç.
Abans de l’aturada, però, aquesta gran dinàmica es va veure frenada. L’equip va caure al derbi vallesà contra el Sant Quirze per la mínima a casa (25-26) i també davant l’Onda a domicili (38-30). Les gracienques, doncs, buscaran revertir aquesta ratxa tornant al camí del triomf en l’últim partit de la primera volta: la visita del Palautordera al Boccaccio Arena, aquest dissabte, a les 18:00h. A més, tindran un plat fort per obrir la segona meitat de la temporada, la visita del Santvi, l’actual líder, a qui ja van guanyar en l’estrena en lliga.
El masculí vol continuar creixent
D’altra banda, el masculí de Primera Nacional apostava per consolidar el bloc de la temporada passada, mantenint Pere Ayats a la banqueta, tot i la marxa d’algun jugador puntal. L’objectiu era clar, en la línia dels últims anys: tornar a disputar les fases d’ascens, però l’inici de la lliga els ha allunyat, ara per ara, d’aquesta perspectiva. Amb sis victòries, dos empats i set derrotes, els homes d’Ayats han patit diverses baixes significatives, acusant principalment problemes defensius i una forta crisi de resultats inicials, arribant a encadenar una ratxa de sis partits sense guanyar.
Això sí, la tendència dels últims enfrontaments és positiva, els graciencs han aconseguit 9 dels últims 12 punts i van tancar la primera meitat de la temporada amb una agònica i patida victòria a casa contra la UE Sarrià (34-33). Són novens a la classificació, vuit punts per sobre de la zona de descens. Així doncs, arrencaran la segona volta del campionat visitant l’Handbol Banyoles, penúltim a la classificació del grup D, diumenge a les 13:00h.