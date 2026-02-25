Sorteig molt dur per als equips del CN Sabadell a la Copa del Rei i la Reina de waterpolo

Els dos equips absoluts de waterpolo del Club Natació ja coneixen el seu camí cap al títol de Copa després del sorteig conjunt realitzat a la seu del Consejo Superior de Deportes aquest dimecres, i amb la presència del president de l'entitat, Claudi Martí. L'Astralpool exercirà de local en la competició que se celebrarà a Can Llong la pròxima setmana, del divendres 6 de març fins al dia 8. "Per a Sabadell i el Club no és nou acollir una competició així, però sempre és un honor. Poder gaudir d'esdeveniments importants és satisfactori i necessari", ha afirmat Martí. El CNS masculí, per la seva banda, haurà de visitar la ciutat veïna, a la piscina de l'Àrea Olímpica del CN Terrassa, entre el 13 i el 15 de març. Tots dos arriben a la competició com a vigents subcampions i amb la condició d'outsiders d'un candidat ferm a guanyar el trofeu.
En el cas de la Copa de la Reina, les de David Palma tindran un quadre molt dur. Començaran amb un nou derbi als quarts de final enfrontant-se al Terrassa, divendres 6 a les 17 h. En cas de passar, l'equip sabadellenc es veurà les cares amb el guanyador del duel entre Assolim Mataró i Atlètic Barceloneta, a les 'semis', dissabte a les 13 h. La final serà diumenge dia 8 a les 13:30. Per l'altre costat del quadre van Sant Feliu, Catalunya, Mediterrani i Sant Andreu. Les andreuenques són les grans candidates a revalidar el títol, amb les mataronines i el CNS com a principals rivals.
En la del Rei, la sort no ha estat molt millor. El Club obrirà foc amb els quarts de final davant del CN Barcelona, divendres dia 13 a les 17:45. La semifinal seria contra el guanyador de l'enfrontament vallesà entre Terrassa i Rubí, dissabte a les 19:15. La final serà el dia 15 a les 13:30. Un any més, el gran candidat al títol serà l'Atlètic Barceloneta, que buscarà el seu lloc en el duel decisiu en un costat del quadre amb Sant Andreu, SolarTradex Mataró i Mediterrani. Els de Quim Colet buscaran la seva cinquena final consecutiva i el quart trofeu de la seva història. En la femenina, les sabadellenques intentaran classificar per la seva vintena final de forma consecutiva i lluitaran per aixecar per dinovena vegada la copa.