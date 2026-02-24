Cap de setmana de ciclisme de nivell a Sabadell i el Vallès

Per primer cop en gairebé un segle de vida, la Unió Ciclista de Sabadell organitzarà tres clàssiques en un mateix cap de setmana. Al 55è Trofeu Joan Escolà i el 96è Campionat de Sabadell, dins el Xallenge Gran Premi Inauguració Ciutat de Sabadell, enguany s'hi afegeix el Campionat de Sabadell femení, que celebra la seva segona edició. En el 2025, la prova es va celebrar l'abril per problemes de logística amb el calendari ciclista, però aquesta vegada s'ha aconseguit ajuntar les competicions en un cap de setmana de ciclisme de nivell. "Quan vaig entrar com a president tenia diversos objectius: un era aconseguir la cursa femenina, crec que de mica en mica l'estem consolidant, i després era aglutinar-ho tot en un cap de setmana. Ho hem aconseguit i la ciutat serà l'epicentre del ciclisme a tot el país", afirma Antoni Soler, president de l'UCS, durant la presentació en un dels concessionaris de Yomovo, patrocinador de les curses.
Dissabte, la jornada arrencarà molt d'hora, a tres quarts de nou, i s'allargarà fins al vespre. Diumenge continuarà l'acció des del matí. Un autèntic repte logístic per a encabir les tres proves amb sortida i arribada a la carretera de Prat de Lluçanès, al davant del pavelló de Cal Balsach. "A mesura que s'acosta la data, penso: ostres, on ens hem posat? Fent el símil ciclista, és com quan estàs pujant un port de muntanya i no saps què hi fas allà. Però quan arribes a dalt estàs molt satisfet. És un repte majúscul, amb dies molt intensos, tot i que per la ciutat és molt millor perquè ja ho gaudeixes al complet en un cap de setmana. Mediàticament dona més ressò que es faci així. És una bona aposta i un gran repte", assegura.
Els recorreguts seran els mateixos que en l'anterior edició, amb pas per municipis com Sant Llorenç Savall, Gallifa, Sant Feliu de Codines, l'Estany, Artés, Castellterçol o Monistrol de Calders. També es manté el canvi que es va produir l'any passat, amb l'entrada a Sabadell després d'un pas per Sentmenat i no directament des de Castellar del Vallès. "Et permet tenir més opcions d'avançar i sorprendre en l'últim tram", analitza el ciclista sabadellenc Raúl Rota, que serà present a les competicions del cap de setmana. Entre els noms destacats també figuren els dos corredors del Feira dos Sofás - Boavista, David Domínguez i Oscar Rota, que arriben després d'estrenar la temporada a la volta a l'Algarve. "Ens han donat permís per ser aquí i ens feia molta il·lusió. Donarem el màxim i ens ajudarem per ser a les posicions capdavanteres", diu Domínguez.
La prova femenina, que busca consolidar-se, serà l'encarregada d'obrir foc en el cap de setmana amb la sortida a les 8:45 h i l'arribada prevista cap a les 12 h. El recorregut, de 116,5 km, és un dels més durs del calendari. "Potser és una mica llarg, però bé, al cap i a la fi, si volem pujar el nivell del ciclisme, tant el femení com el masculí, les curses han de tenir una bona dificultat. El nivell puja amb esforç i això és el que pretenem", diu Soler. A partir de les 15 h, també de dissabte, es disputarà el Trofeu Joan Escolà, amb l'arribada prevista per poc abans de les 18 h (també són 116,5 km), mentre que diumenge serà el colofó amb el Campionat de Sabadell masculí, que arrencarà a les 9.30 h i acabarà cap a les 13 h, després de més de 140 km de recorregut.
A l'espera de les inscripcions dels últims dies, actualment ja hi ha més d'una setantena de ciclistes confirmats tant en les proves masculines com en la femenina. "Tindrem equip de Mònaco, que van ser els primers a apuntar-se, dels Països Baixos i d'Andorra. També d'Osca o les Rias Baixas. Ens agrada que els equips que venen, quedin satisfets amb l'organització i vulguin repetir. És un molt bon senyal per nosaltres", diu Soler.