L'altra cara de l'èxit: la història de la campiona olímpica Laure Manaudou arriba a Sabadell

El BCN Sports Festival farà parada a Sabadell. Una iniciativa impulsada pel Club Natació permetrà reflexionar sobre la pressió, la salut mental i la privacitat dels esportistes d’alt rendiment. Una de les sales del cinema Imperial projectarà el documental sobre la vida de la nedadora francesa, campiona olímpica a Atenes 2004, Laure Manaudou. ‘Laure, Laure, Laure’ es podrà veure de forma gratuïta (tot i que s’ha de reservar entrada al web del festival) aquest pròxim dimarts, 24 de febrer, a partir de les 19 h. Després, es farà un col·loqui amb la presència del polític i escriptor Raül Romeva i el nedador artístic, referent i pioner de la disciplina, Dennis González.
Per posar context, el BCN Sports Film Festival -que compta amb la col·laboració activa en l'organització de la sabadellenca i exwaterpolista Mati Ortiz- és un prestigiós i reconegut festival de curtmetratges, documentals i històries que tracta diferents temàtiques però totes relacionades amb l’esport i la part humana de l’esportista. L’organitza la Fundació Barcelona Olímpica i té deu seus diferents entre les quals es troba el CN Sabadell, que enguany ha adoptat la iniciativa en el marc de les celebracions del seu 110è aniversari. La idea és traslladar la vida d’una campiona olímpica i, per molts, la millor nedadora francesa de la història, explicant tot el que va viure abans i després de l’èxit.
Qui és Laure Manaudou?
Manaudou va tirar la porta a terra l’any 2004, als Jocs Olímpics d’Atenes, quan va ser campiona en els 400 lliures, plata en els 800 lliures i bronze en els 100 esquena. Un trio de medalles olímpiques amb tot just disset anys. L’inici d’una carrera estratosfèrica... aparentment. La nedadora francesa va passar de ser una desconeguda a convertir-se en una referent en un país de gran tradició esportiva, amb la pressió que això comporta. Rècords, medalles europees i mundials i reconeixements de tota mena. Tots els èxits van servir per passar de ser una nedadora d’èxit a una celebritat.
El 2007, el nedador italià Luca Marin, exparella de Manaudou, va difondre fotografies íntimes de la francesa, fet que va començar a desviar el focus de què realment feia. La pressió mediàtica i la privacitat d’una persona que va acabar veient com la seva capacitat per nedar i competir van ser una llosa que la va acabar allunyant de la realitat. A Pequín 2008 va ser una de les grans decepcions per les expectatives generades i ja no va recuperar mai el nivell que havia tingut fins a retirar-se per falta de motivació el 2009. Què va viure? Quanta pressió tenia a l’esquena? Les respostes, dimarts, a l’Imperial. Perquè els esportistes d’elit, amb més o menys capacitats i èxits, també són persones.