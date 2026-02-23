El FS Sabadell Femení guanya a Yecla i dona un cop sobre la taula en la lluita per la permanència

Segon triomf consecutiu del FS Sabadell Femení, que fa una gran passa cap a la permanència. Les arlequinades es van refer del desplaçament més llarg de la temporada amb una victòria en el duel directe davant de l'equip que marcava la zona de descens, l'Hispania Yecla (0-3), que queda ara a sis punts.
El marcador no es va obrir fins a l'equador del primer temps quan la jove Nora Calderón va fer el 0-1. Poc després, Maria Recio no va fallar en la seva cita amb el gol i va duplicar l'avantatge amb què es va arribar al pas per vestidors. En el primer minut de la represa, Amara Ortigosa va fer el tercer i definitiu. Va resistir el conjunt arlequinat, que no va donar opcions a les locals fins a certificar un triomf capital. Són ara desenes les sabadellenques, que la pròxima jornada viuran un derbi vallesà amb la visita del Lainco Rubí, segon classificat de la lliga.
El cap de setmana va ser especialment rodó per al FS Sabadell Femení. No només per victòria del primer equip, també perquè la jugadora del juvenil, Sabina Sicilia, es va proclamar campiona d'Espanya sub-16 en el torneig per comunitats, amb la selecció catalana, que va guanyar la final de forma clara a Galícia (2-7). Sicilia va anotar tres gols en l'estrena de la competició davant de Melilla i va aconseguir el títol juntament amb les seves companyes a Salou.
Derrota del CNS davant del quart classificat
D'altra banda, a la Segona B masculina, el CN Sabadell va caure en la seva visita a un dels rivals directes a la zona alta, el Ye Faky (4-1). Els de Jordi Marín van perdre una gran oportunitat de deixar el play-off d'ascens molt encarat davant del quart classificat, que se situa a cinc punts. Jordi Valdés va avançar els locals en els primers compassos i Pau Botella va duplicar. La resposta sabadellenca va arribar abans del descans amb una diana d'Alex Llamas, però Valdés va fer el tercer de forma immediata.
Al segon temps ho va intentar el conjunt nedador que es va anar topant amb un mur i va acabar morint amb el hat-trick de Valdés a l'equador de la represa. Amb aquest resultat, el Club continua en la tercera posició, però veu retallada la distància amb el quart, precisament el rival de dissabte. Per davant, el filial de Palma Futsal va empatar i es troba ara a tres punts. La pròxima jornada, els nedadors rebran l'Hospitalet Bellsport, de la zona mitjana alta de la taula.