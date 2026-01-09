El KEIO CN Sabadell torna a estar molt ben representat en una competició internacional de nivell. Tres waterpolistes del conjunt de Quim Colet estan amb la selecció espanyola en l'Europeu que arrenca aquest dissabte a Belgrad. Als habituals Edu Lorrio i Sergi Cabanas, que buscaran revalidar el títol del 2024, s'uneix Òscar Asensio, principal novetat en la convocatòria de David Martín respecte a l'equip que va aconseguir guanyar el Mundial l'estiu passat.
El combinat estatal ha fet una exhaustiva i curta preparació durant Nadal amb amistosos davant dels Estats Units i un torneig a Bòsnia i Hercegovina en què s'han vist les cares amb algunes de les candidates. "No serveix com a referència perquè tots amaguem estratègies i la tensió no és igual que a una competició real. Ens ha anat bé per agafar ritme competitiu", explica Cabanas. "La preparació no ha estat especialment llarga, però tots arribem en un bon to perquè hem estat amb el nostre club fins fa poques setmanes. Hem tingut sensacions força diverses tant en joc com en resultat, però hem vist alguns dels principals rivals i tots estem en el mateix punt. Ens sentim preparats per competir al màxim", afegeix Lorrio.
L'estrena de la selecció estatal és aquest dissabte a les 12:45 h davant d'Israel, el teòric rival més fluix del grup C. Dilluns (20:30 h) s'enfrontaran a Sèrbia, amfitriona del torneig, i tancaran la primera fase contra els Països Baixos dimecres (15:15 h). Enguany, el format de competició canvia i els tres primers del grup quedaran enquadrats en una segona fase juntament amb els tres primers del grup A, en què estan França, Hongria, Malta i Montenegro. D'aquí sortiran els dos semifinalistes. "Hi ha una pressió extra perquè el marge d'error és molt reduït. Tots els punts seran importants", afirma Lorrio. "Segurament, ens jugarem amb Sèrbia poder tenir certa tranquil·litat en el segon grup o saber que es decidirà tot en cada partit", analitza Cabanas. La segona fase de competició se celebrarà entre el 16 i el de 20 gener. Les semifinals seran el dia 23 i la final i el partit pel tercer i quart lloc, el 25.
L'objectiu del combinat espanyol, que es presenta a la competició com a vigent campió europeu i mundial, tornarà a ser estar entre les millors seleccions del torneig. "En els últims anys hem estat en la lluita per les medalles, però ho hem de demostrar dins l'aigua. Volem arribar a semifinals, que ja seria un bon resultat, però sempre optem a guanyar. La intenció és mantenir la dinàmica amb què vam començar el cicle olímpic", assegura el sabadellenc. "Som un equip molt competitiu i incòmode. Cada competició és diferent i haurem de donar el màxim perquè hi ha moltes seleccions amb opcions", afirma el porter. També seran a la competició dos joves eslovens de la base del CN Sabadell: Nace i Bine Stromajer, de divuit i quinze anys, respectivament. Nace es troba en dinàmica d'equip absolut i ja ha tingut convocatòries en totes les competicions. Eslovènia es troba en el grup B juntament amb Croàcia, Grècia i Geòrgia.