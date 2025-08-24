ARA A PORTADA

Esports

FOTOS | Així va anar la presentació del CE Sabadell 25-26

Els jugadors arlequinats van donar el tret de sortida de la temporada a la Nova Creu Alta

  • La foto de família al final de l'acte -
Publicat el 24 d’agost de 2025 a les 11:37
Actualitzat el 24 d’agost de 2025 a les 11:40

Poc abans de l'inici del Centre d'Esports - Ibiza que tancava la pretemporada dels arlequinats i va acabar en empat a 1, la plantilla va ser presentada davant d'un miler d'aficionats a la Tribuna de l'estadi. Des de l'1 de Fuoli fins als quatre capitans, Sergio Cortés, Rubén Martínez, José Ortega, Kaiser i Arthur Bonaldo, passant pel cos tècnic, tots els integrants del Sabadell 25-26 van tenir el seu moment de glòria. Miguelete i Urri van ser els més aclamats per l'afició, però la gran ovació de la graderia se la va endur Jordi Bransu, que va fer posar en peus tots els presents.

Després, Ferran Costa va dirigir unes paraules als arlequinats, prometent compromís i responsabilitat per defensar l'escut. L'entrenador també va deixar una anècdota per al record, traient una ceba i alçant-la al cel. "Us he portat una ceba. Això és el que hem de protegir entre tots durant la temporada". En la mateixa línia, el capità Cortés es va mostrar orgullós de representar l'equip i amb ganes de començar. Finalment, va tancar els parlaments el president Pau Morilla-Giner. "Tenim un objectiu: defensar l'escut amb orgull i amb cor. Volem arribar molt lluny i per a això necessitem que la Nova Creu Alta tremoli, una afició que no pari d'animar, que en cada partit ens vagi la vida. Ara més que mai, honor al Sabadell".

 

 

  • Bransu, el més ovacionat

 

  • Costa, agraint l'afició

 

  • Genar Fornés, presentant-se a la Nova Creu Alta

 

  • Ton Ripoll, durant l'acte

 

  • Astals, de tornada al Centre d'Esports

 

  • Miguelete es va endur una gran ovació del públic

 

  • López-Pinto, en la desfilada de presentació

 

  • Quadri, dels fitxatges, va ser el més aclamat

 

  • Kaiser serà un dels capitans

 

  • Rubén Martínez, somrient en la presentació

 

  • Ferran Costa, amb la ceba a la mà

 

  • Els jugadors arlequinats per a la 25-26

 

  • Cortés liderarà l'equip com a capità un any més

 

  • Pau Morilla-Giner, durant el seu parlament

 

  • Els quatre capitans per a la temporada 25-26

 

