Iker Pajares repeteix bronze a l'Europeu de Chartres

El sabadellenc va fregar la final, però va caure en el cinquè joc davant de Baptiste Masotti

  • Pajares, en una acció del duel del divendres davant Masotti -
Publicat el 23 d’agost de 2025 a les 10:46

Iker Pajares es consolida en l'elit de l'esquaix europeu. El sabadellenc ha aconseguit la seva segona medalla continental repetint el bronze del 2024 a Conca. El regust, no obstant això, és molt més agredolç que en l'anterior edició perquè el del Tennis Sabadell va fregar amb la punta dels dits la gran final que es disputa aquest migdia entre el vigent campió Victor Crouin i el botxí de Pajares, Baptiste Masotti.

El francès es va endur la semifinal aquest divendres en un duel llarguíssim que va arribar fins al cinquè joc. De fet, Pajares fins i tot va tenir una bola de partit amb el 10-9, però no va poder finalitzar la feina i es va quedar amb la mel als llavis. El sabadellenc va guanyar el primer i el tercer joc (11-6 i 11-8), però va cedir en el segon, quart i cinquè (13-11, 11-5 i 12-10). Anteriorment, el jugador d'esquaix local va mostrar un nivell molt alt desfent-se sense dificultats de Daniel Lutz (11-5, 11-3 i 11-0), Viktor Byrtus (12-10, 11-5 i retirat amb 5-1) i Edwin Clain (11-2, 11-6 i 11-6).

El rival en la final de consolació havia de ser Nicolas Mueller, com ja va passar l'any passat, però el suís es va retirar abans de finalitzar el primer joc de la seva semifinal i, per tant, el bronze és automàticament per a Pajares sense disputar el partit. Un campionat excepcional i una nova medalla per al sabadellenc que confirma el gran inici de temporada.

