Les obres de la Gran Via, a revisió de la ciutadania: "L'haurien de renovar sencera!" Jan Cañadell Puigmartí
El fenomen de les bugaderies autoservei, en creixement: "És ràpid, còmode i està bé de preu" Jan Cañadell Puigmartí
Mig miler d'establiments amb escurabutxaques a Sabadell: "Ens trobem gent amb deutes seriosos" Sergi Gonzàlez Reginaldo
De la rostisseria de tota la vida a una finestra oberta a Àsia: una història d'amor que va canviar la recepta Sergi Gonzàlez Reginaldo
Iker Pajares repeteix bronze a l'Europeu de Chartres
El sabadellenc va fregar la final, però va caure en el cinquè joc davant de Baptiste Masotti