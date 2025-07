Jan Molina renova amb el CE Sabadell fins al 2027

Continua el moviment a les oficines de la Nova Creu Alta a les portes de l'inici de la pretemporada. El Centre d'Esports ha anunciat ara una renovació, la de Jan Molina, que continuarà vestint d'arlequinat fins al 2027. El migcampista de 20 anys va arribar al club el mercat d'hivern passat procedent del Barça 'B'.

Sota les ordres de David Movilla, el de Calaf va disputar cinc partits, dos d'ells de titular, durant la segona volta de competició. Els problemes físics van ser la gran llosa d'un futbolista que malgrat que va disputar pocs minuts, va deixar molt bones sensacions, especialment al camp de l'Atlètic Balears i l'Olot, quan va sortir d'inici, però es va haver de retirar al descans per molèsties. Una lesió el va tenir apartat dels terrenys de joc un mes i mig, i quan va reaparèixer davant del Badalona Futur, va recaure.

El club podia exercir una clàusula per renovar el contracte automàticament, però malgrat que s'ha allargat la carpeta més del compte, Molina continuarà d'arlequinat, ara a Primera Federació i amb una pretemporada sencera per poder arribar amb el to físic necessari després de dos anys d'arrossegar lesions, alguna d'elles de llarga durada en la seva última etapa al Barça. D'aquesta manera, a més, el Centre d'Esports s'assegura una de les fitxes sub-23.