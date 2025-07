Deu del CN Sabadell i dos sabadellencs, al Mundial de waterpolo

Per quart any consecutiu, el waterpolo internacional es vesteix de gala per a presenciar un Mundial. La primera gran competició del nou cicle olímpic i, com acostuma a ser habitual, novament amb un marcat accent sabadellenc en les principals potències, especialment del waterpolo femení. Enguany, a Singapur, fins a dotze jugadors i jugadores portaran el nom de la ciutat, per un motiu o per un altre, en una cita que promet un gran nivell. Al sud-est asiàtic hi haurà set waterpolistes de l'Astralpool CN Sabadell, tres del KEIO i dos sabadellencs més.

La selecció espanyola, lògicament, serà la més representada amb paritat en la masculina i la femenina: tres del CNS en cadascuna. En la masculina, el capità i porter del KEIO, Edu Lorrio, habitual al combinat de David Martín, tornarà a ser a la convocatòria, competint per un lloc sota pals amb Unai Aguirre. El conjunt estatal arriba després de guanyar la Superfinal de la World Cup i deixar enrere el regust amarg dels Jocs Olímpics. "Ens va anar bé per retrobar sensacions. Estem molt motivats perquè també és una oportunitat de reivindicar-nos després de les olimpíades, que no van anar com esperàvem", admet Lorrio. A la convocatòria també hi seran dos dels que no van ser a París 2024: Fran Valera i Javi Bustos, que malgrat que van convocats com a jugadors del Natació Sabadell, la temporada que ve no continuaran a Can Llong per emprendre noves experiències a Jadran Herceg Novi i Atlètic Barceloneta, respectivament.

En canvi, sí que formarà part de l'equip de Quim Colet en la 25-26 el sabadellenc Sergi Cabanas que també és un dels fixos en la selecció espanyola i que ha estat les dues últimes temporades al JUG Dubrovnik croat. Els Álvaro Granados, Bernat Sanahuja o el veterà Felipe Perrone tornaran a liderar el combinat estatal en la cerca del seu quart Mundial, tres anys després del darrer títol a Budapest (2022). "La intenció i el repte és estar a dalt. L'objectiu és tornar a lluitar per les medalles i, per què no, somniar en gran. Volem començar amb bon peu el cicle olímpic i reforçar mentalment el grup", assegura el sabadellenc. Els rivals a la fase de grups seran el Japó (dissabte, 10 h), Austràlia (dilluns, 10 h) i Hongria (dimecres, 2:45 h). "Per nom i potencial, Hongria és el rival més fort, però als Jocs ens va costar bastant contra Austràlia, fins al final no vam poder trencar el partit, i el Japó també té un estil de joc molt diferent del que estem acostumats. No ens podem relaxar contra cap equip", avisa Edu Lorrio. "Hongria arriba amb algunes rotacions, però sempre tenen un nivell molt alt. També Austràlia va estar a un gran nivell als Jocs i estan fent les coses bé. Haurem d'estar al 100% física i mentalment", afegeix Cabanas.

La selecció estatal masculina, amb Edu Lorrio, Fran Valera, Javi Bustos i el sabadellenc Sergi Cabanas

RFEN

Pel que fa a l'equip femení espanyol, ara amb el terrassenc Jordi Valls al capdavant, la representació del CN Sabadell també és de tres jugadores: Bea Ortiz, Paula Leitón i Irene González, que torna a la selecció gairebé tres anys després. Igual que en el masculí, curiosament, dues de les tres convocades no continuaran a l'Astralpool la pròxima temporada. Ortiz jugarà al Ferencvaros hongarès i Leitón, al Barceloneta. No obstant això, sí que estan en la llista dos dels fitxatges nacionals confirmats, la consolidada Paula Crespí i una de les novetats respecte a la convocatòria dels Jocs: la jove Daniela Moreno. Per contra, una altra de les incorporacions, Isa Piralkova, s'ha quedat finalment fora de la llista tot i que sí que va ser una de les escollides a París.

També hi serà una altra de les habituals en els últims anys, la sabadellenca Nona Pérez, a les files del Sant Andreu. "És la primera gran prova del cicle olímpic, però no només per nosaltres. Moltes seleccions han patit canvis. Ens ha de servir per refermar la feina que s'està fent i demostrar que continuem estant a dalt, però conscients que tot just és un inici", afirma Pérez. La selecció arriba després d'un quart lloc a la Superfinal de la World Cup, però amb el cartell de grans candidates, després de l'or olímpic de l'estiu passat. "El nostre objectiu sempre ha de ser aconseguir la medalla d'or. Hem anat veient durant la preparació com estan les principals candidates i penso que tenim opcions", assegura. L'estrena serà contra Sud-àfrica (divendres, 3 h) i després s'enfrontaran a França (diumenge, 10 h) i la Gran Bretanya (dimarts, 7:45 h) en un grup, a priori, molt assequible. "Jo soc de les que prefereixen un grup fort, que va millor per posar-te a to abans de les eliminatòries. De totes maneres, no ens confiem, sortirem amb ambició i ganes de guanyar, però sense posar-nos nervioses independentment de com vagin els partits", analitza Pérez.

La selecció estatal femenina, amb Bea Ortiz, Paula Leitón, Irene González i la sabadellenca Nona Pérez

RFEN

La representació del CN Sabadell, en el torneig femení, també traspassarà fronteres amb quatre waterpolistes en algunes de les seleccions candidates a les medalles. Van de Kraats tornarà a ser una de les referents del combinat nacional dels Països Baixos, un dels rivals a batre i que va ser bronze als Jocs de París. Les neerlandeses compartiran grup amb l'Argentina, la Xina i els Estats Units, que també tindran un toc 'sabadellenc'. Les nord-americanes han convocat la boia Tara Prentice, qui va disputar la Champions amb l'Astralpool la passada temporada i ocuparà una de les fitxes d'estrangera de la 25-26 en l'equip de David Palma. La nòmina de jugadores presents al Mundial la tanquen Sofia Giustini, amb Itàlia, que lluitarà per classificar en un grup amb Austràlia, Nova Zelanda i Singapur, i Rita Keszthelyi, que liderarà Hongria, juntament amb el nou fitxatge Natasa Rybanska, contra Japó, Croàcia i la Grècia de l'altra nova incorporació del Club: Athina Giannopoulou. Ni Giustini ni Keszthelyi continuaran a Can Llong la temporada vinent, destí Rapallo i Ferencvaros, respectivament.

Van de Kraats tornarà a liderar l`atac neerlandès

David Chao

Malgrat que la representació és molt nombrosa, enguany també hi ha força absències destacades. Per exemple, la portera Laura Aarts no ha estat convocada pels Països Baixos, mentre que Maggie Steffens ha decidit no anar amb els Estats Units. Lògicament, tampoc hi seran dues de les peces capitals de la selecció espanyola de l'última dècada, les sabadellenques Maica Garcia i Judith Forca, que han estat de baixa gran part de la temporada per embaràs. La previsió és que Forca pugui tornar a entrenar amb l'equip ja en l'inici de la 25-26, mentre que Garcia haurà d'esperar a la segona meitat de competició. En qualsevol cas, el Mundial de waterpolo torna en un test que servirà per veure com arrenquen totes les seleccions un nou cicle olímpic.