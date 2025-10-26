Aldarulls, amenaces, simbologia nazi i un detingut: tot el que va passar en el CE Sabadell - Nàstic

Els partits entre Centre d'Esports i Nàstic de Tarragona, en els últims temps, han tingut diversos capítols de problemes. Des d'una batalla campal la temporada passada en pretemporada, fins a amenaces i discussions fortes entre els més radicals d'ambdós costats. El duel d'aquest dissabte, amb prop d'un miler de tarragonins desplaçats, malauradament no va ser una excepció.
Una persona, identificada com a seguidora del Nàstic, va ser detinguda en la prèvia del partit després d'apallissar un aficionat del Sabadell en un bar a l'avinguda de Paraires. El vídeo es troba circulant a les xarxes socials. També des d'X, diversos dels desplaçats van denunciar, durant el partit i en les hores posteriors, amenaces i insults per part d'un grup de seguidors arlequinats, a qui van veure amb simbologia nazi i consignes dels Hooligans Vallès.
Aquesta problemàtica ja va ser un maldecap per al club en algun tram de la temporada passada, especialment amb pintades i salutacions feixistes en el derbi davant del Terrassa o en el duel al camp de l'Europa, amb una agressió inclosa que va acabar amb sancions disciplinàries exemplars per als implicats. El dissabte, la seguretat de l'estadi va poder identificar alguns dels individus que van portar les samarretes i simbologia fent referència al grup ultra. El club està estudiant les vies per erradicar aquestes conductes.
D'altra banda, també va aixecar polseguera un crit durant el minut de silenci per la mort d'Antoni Reguant, soci número 5 del Centre d'Esports, que va morir la setmana passada. Un aficionat del sector visitant va cridar "Puta Espanya" durant el moment de respecte i diversos dels presents li van recriminar. Al terreny de joc, el comportament dels dos equips, defensant els seus interessos, va ser exemplar, però a la graderia, una vegada més, els problemes van ser evidents.