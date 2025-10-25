El CE Sabadell torna a empatar a zero a la Nova Creu Alta, però dormirà líder del grup

Quart empat a zero en cinc partits del CE Sabadell a la Nova Creu Alta aquesta temporada. Els arlequinats, seguint també amb la tònica de l'any, han estat molt superiors i han gaudit de nombroses ocasions d'inici a final, però han pagat l'efectivitat de cara porta, amb un inspirat Dani Rebollo a l'arc tarragoní. Amb aquest punt i a l'espera de la resta de la jornada, els de Ferran Costa se situen líders del grup 2 de Primera Federació i continuen invictes després de nou jornades de competició.
De sortida, Costa ha presentat un onze idèntic al que es va imposar a l'Alcorcón en la jornada anterior amb una única novetat, i obligada. Ton Ripoll ha entrat en el lloc del lesionat Carlos García, tornant a la defensa de quatre sense pilota amb David Astals en el carril esquerrà. En la punta, han repetit Agustín Coscia, tal com va avançar el tècnic en roda de premsa, i Rodrigo Escudero.
D'inici, els tarragonins han trepitjat àrea en un parell d'ocasions en els primers compassos, però ràpidament el Centre d'Esports s'ha fet amb el domini del duel. Amb un Javi López-Pinto molt actiu per banda esquerra, les arribades han estat constants. Joel Priego ho ha provat amb un xut creuat que ha sortit desviat i, poc després, un defensor ha blocat una rematada de López-Pinto des de l'interior de l'àrea després de superar un defensor. Veient-se superat pel conjunt arlequinat, el Nàstic ha buscat frenar el ritme, amb pèrdues de temps per baixar les revolucions.
No obstant això, els de Ferran Costa han continuat controlant els tempos de l'enfrontament i fent treballar Dani Rebollo. Priego ha provat el porter visitant amb un xut al primer pal i també Coscia o Escudero han pogut avançar l'equip sabadellenc amb rematades aturades pel meta grana. Prop del descans, Ton Ripoll ha gaudit d'una última ocasió clara amb un xut alt després d'una bona deixada d'Escudero a l'interior de l'àrea. Igualtat en el marcador, però no sobre el terreny de joc d'un Sabadell que no ha pogut traduir la superioritat en gols.
A la represa, els visitants han introduït una modificació, mirant de capgirar la dinàmica. Lluny de la realitat, el camp ha anat fent baixada. Més enllà d'un ensurt després d'una pèrdua en sortida de pilota que ha resolt Kaiser, les ocasions han estat totes a l'altra banda del camp. Priego ha avisat en els primers instants amb un xut creuat. També López-Pinto ha pogut marcar des de la frontal, però la més clara ha estat per a Coscia que, amb un cop de cap a la sortida d'un córner, s'ha trobat amb el travesser quan ja es cantava el gol.
Tancats a camp propi i incapaços de tenir la pilota, els tarragonins han començat a moure la banqueta buscant una millora que ha arribat amb comptagotes. Els nastiquers han frenat l'assetjament del Centre d'Esports i fins i tot han reclamat un penal que l'àrbitre no ha concedit en una acció aïllada. Ferran Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada d'un Miguelete que ha pogut anotar en la seva primera intervenció. Rebollo, no obstant això, ha tornat a ser providencial per aturar la rematada del de Jerez en l'u contra u.
La millor del conjunt visitant ha arribat poc després quan Álex Jiménez s'ha plantat davant del porter després d'una gran maniobra. Fuoli s'ha fet gran en la rematada per a evitar el gol. El tècnic arlequinat, ja entrant en el tram final, ha tornat a moure la banqueta amb l'entrada de Sergi Segura i Quim Utgés per Ripoll i Quadri. Com en la resta del partit, el Sabadell ha continuat buscant el gol i el Nàstic ha signat una igualada que només ha mantingut gràcies a Rebollo. El porter visitant ha protagonitzat una doble aturada espectacular, primer a López-Pinto i, especialment, a Segura en el rebot, desesperant una mica més els atacants arlequinats. Ha mort a camp contrari el Centre d'Esports que s'ha hagut de conformar amb un nou empat. Dimecres, arrenca el camí a la Copa del Rei davant del Poblense.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Segura, m. 81), Bonaldo, Kaiser, Astals, Urri, Quadri (Utgés, m. 81), Priego, López-Pinto (Rubén Martínez, m. 93), Escudero i Coscia.
Nàstic Tarragona: Rebollo, Camús, Alba (Moi Delgado, m. 46), Morgado, Mángel (Kaptoum, m. 84), Montalvo, Cedric (Baselga, m. 62), Jaume Jardí (Pau Martínez, m. 73), Álex Jiménez, Juanda (Almpanis, m. 62) i Álavaro García.
Àrbitre: Jorge Tárraga (comitè manxec). Grogues: Ripoll, Miguelete; Jiménez, Rebollo, Moi Delgado, Alba, Pau Martínez.
Incidències: 5.733 espectadors a la Nova Creu Alta. S'ha guardat un minut de silenci per Toni Reguant, soci número 5 de l'entitat.