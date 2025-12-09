Què hi ha darrere de la preparació física d'un equip professional?

Darrere d'un bon resultat, de la qualitat individual de cada jugador, d'una assistència o d'un xut que acaba en gol hi ha molt més que feina sobre la gespa. Tot té un perquè i els resultats no arriben per art de màgia. El desplegament del CE Sabadell aquesta temporada afina cada detall, des de la nutrició, passant per cuidar la salut mental dels jugadors, que, al cap i a la fi, són persones, la tàctica i els tractaments mèdics. Però de res serveix fer una actuació espectacular el dia de partit si després no pots entrenar en tota la setmana per una qüestió d'esgotament. Es tracta d'equilibrar els esforços i, precisament, si per alguna cosa destaca aquest CES que ha estat l'últim invicte d'Europa, és perquè l'esforç no es negocia. La pressió alta i en bloc o la gestió dels últims minuts tenen molt a veure amb una preparació física optimitzada al màxim. Un treball específic a càrrec del Remi Chery i el Gerard Alís, preparador i readaptador arlequinats.
"El futbol és tan complet que has d’estar potent, fort, amb mobilitat i també amb rigidesa per ser ràpid”, assegura Chery. En aquest sentit, les dades són essencials. “Cada jugador té el seu GPS, aquest detecta la distància total recorreguda, l'alta intensitat, els esprints, la velocitat punta, les acceleracions i les frenades. Combinant-ho tot podem ajustar cada sessió i repartir la càrrega amb precisió i de manera individual,” explica el preparador físic francès que va arribar al club la temporada passada com a ajudant de Marc Giménez, però ja havia coincidit amb Ferran Costa al Badalona Futur. "Agafem referències del partit i ho multipliquem segons les variables. D'aquí extraiem el plàning setmanal". Unes eines i metodologia que també aplica amb els jugadors del Projecte Lino.
Més enllà de la "posada en escena" per rendir al màxim a la competició, el club entén la prevenció de lesions com una part més d'aquest organigrama. “A l’inici de temporada tots passen per fisioteràpia i muntem un pla de prevenció individual”, remarca el Gerard Alís, que debuta al Sabadell aquest any a través del mateix Giménez, que actualment porta la preparació física de la UD Las Palmas a Segona. La seva tasca és l'acompanyament al jugador en el procés de recuperació un cop fora de la llitera, la feina individualitzada al gimnàs i la tornada progressiva al verd. Un procés feixuc en què la fortalesa mental també és essencial. “El futbolista primer ha d'acceptar el què hi ha i fer tot el que està a les seves mans, que tingui la consciència tranquil·la d’haver-ho intentat tot si no surt bé". Però, com saben del cert quin és el moment òptim per tornar a competir? En aquests casos tornen a transcendir les dades del GPS. “Si en un partit ha fet aquesta velocitat o aquests canvis, i ho repeteix, sé que està preparat per entrar”, tot plegat sumat a les sensacions de cada esportista.
I com que cada cas és un món, la comunicació entre departaments de l'staff és imprescindible. "Tenim estructures on puc veure què ha fet el Remi dijous o què ha treballat un fisioterapeuta amb un lesionat." El dia a dia el tenen prou marcat. "Comencem d'hora, sobre dos quarts de vuit ja estem entrenant i xerrant nosaltres. A dos quarts de deu sempre tenim vídeo; després expliquem la sessió i els jugadors baixen al gimnàs”. Genar Fornés ha estat un dels futbolistes que s'ha vist obligat a parar per lesió aquest inici de temporada. "He estat tres mesos fora però sense parar de treballar, al gimnàs amb el Gerard Alís i intentant agafar els conceptes per no perdre el fil", explicava en roda de premsa el barceloní, que està tornant a gaudir de minuts de qualitat i posava en valor la tasca del readaptador arlequinat.
El Remi també parla d'una altra metodologia innovadora que és molt pràctica. "El sistema PMotion ens va molt bé perquè canalitza els rangs de moviment que té cada jugador articularment. A partir d'aquí la mateixa aplicació elabora la rutina de mobilitat que necessiten i nosaltres els hi facilitem per prevenir tot el que es pugui dins de la incertesa". En l'àmbit futbolístic, el Centre d'Esports es va convertir en pioner en la utilització d'aquesta eina, sent el primer club a implantar-la a Espanya. “Si no poses tanta energia a recuperar com a entrenar, acumules fatiga, els donem tasques perquè recuperin bé a casa i puguin venir al 100%”.
La complicitat i autoexigència de la plantilla és primordial perquè tot aquest puzle funcioni. "És un equip madur, no hem tingut cap fricció, entenen el perquè de tot i treballen molt bé. A vegades amb millor cara, a vegades cansats, però sempre ho fan". Tots dos estan satisfets amb aquesta primera meitat de campanya tan destacada. “No especulem gaire, anem partit a partit i a fer feina. Si poses els ingredients —treball i seriositat— i surt bé, saps el perquè", sentencia el Remi. Per al Gerard la base és “honrar el dia a dia i millorar aquell 1% que diu el míster”.