Més enllà de l’entrenament o la competició com a tal, hi ha altres factors que ajuden als esportistes d'elit a aconseguir el millor rendiment possible. Un d'ells és la nutrició, que ha deixat de ser un complement poc valorat per convertir-se en una part essencial, en aquest sentit. “Forma part de l’entrenament invisible, no es veu inicialment, però marca la diferència a llarg termini”, explica amb convicció la Vanesa Martínez, responsable de l'àrea nutricional del CE Sabadell. “S'està apostant per una visió global: entrenament, psicologia, fisioteràpia, medicina i ara també nutrició. Tot està integrat i tots els membres de l'staff estem en constant comunicació perquè el jugador tingui tot el que necessita, des de la suplementació fins a la hidratació”, afirma. És aquesta integració de la nutrició, doncs, una de les claus de l'èxit?
Tot i que ja havia treballat amb els serveis mèdics arlequinats abans, aquesta temporada la Vanesa acompanya l'equip en el dia a dia. La seva tasca és molt més que idear menús o recomanar aliments: implica educar i personalitzar cada pla alimentari segons les necessitats i el context de cada jugador. “No hi ha aliments bons o dolents. El més important és adaptar-los a cada persona: la seva cultura, els seus hàbits i el seu rol dins l’equip. Per exemple, un porter no menja igual que un central”. Per consolidar aquest concepte, una de les novetats enguany és la incorporació dels esmorzars al mateix estadi, un dels moments en què aprofita per posar en valor els productes de temporada. “Ara venen les magranes, que tenen moltes propietats antioxidants. També és època de moniatos, que els hi agraden molt. Els animo a provar-los i els explico per què són bons”.
Martínez assegura que lluny de veure males cares, tenint en compte que tot plegat és nou, s'ha sentit molt ben acollida per la plantilla i el cos tècnic, que assegura són un gran grup humà. “La clau és la confiança. No vull que els futbolistes em vegin com ‘la que obliga a menjar bé’. Els escolto, adapto i busco que gaudeixin menjant. La nutrició no és un càstig. Els dono receptes, consells, i molts m’envien fotos del que han cuinat a casa amb la família”. Perquè menjar, al cap i a la fi, també és un moment social per compartir amb qui estimes. En la mateixa línia, la barcelonina remarca que “no hi ha aliments prohibits, sinó conscients, perquè si no t’ajuden a rendir, ho has de saber. Però prohibir no és la solució”.
Una alimentació equilibrada també juga un paper essencial en la prevenció i recuperació de lesions. Durant aquests períodes, la Vanesa ajusta els plans per garantir que el cos tingui l’energia necessària per regenerar-se. “Durant una lesió cal potenciar aliments antioxidants i augmentar una mica les proteïnes. No pots fer un dèficit molt gran, perquè es necessita energia per recuperar-se. Per tant, és important trobar l’equilibri entre l’aportació energètica i la regeneració del teixit muscular”, detalla.
Una atenció individualitzada que també s'aplica si algun futbolista té intoleràncies o al·lèrgies, fent especial èmfasi en desplaçaments, per evitar riscos. De fet, ha de posar molta atenció en aquest aspecte perquè ella no viatja amb l'equip. “Sempre he estat esportista, encara que no professional. He fet muntanya, ciclisme, futbol... Entendre l’esport des de dins m’ha ajudat a entendre la nutrició”, afirma convençuda. I és que la professional reconeix que la seva manera de viure la feina té molt a veure amb el seu entorn i les seves experiències des de la infantesa, que l'han marcat molt. “El meu referent és la meva mare. A casa sempre apostava per una alimentació variada, amb molts colors i productes de temporada".
Col·legiada com a dietista nutricionista amb formació en nutrició clínica i esportiva, Martínez, que reitera estar molt il·lusionada de formar part del projecte arlequinat, continua en constant aprenentatge, per exemple, a través de la lectura. “La nutrició canvia cada dia. Ara treballo molt el tema de la microbiota i el sistema digestiu, que són fonamentals per al rendiment”, explica. Així doncs, la resposta a la pregunta inicial és sí: la integració de la nutrició és una de les claus dins l'engranatge d'un CE Sabadell que ha arrencat la temporada amb la fletxa cap amunt: imbatibilitat i sensacions que aquest equip pot fer coses molt grans. I és que des del club, volen tenir cura de cada àmbit perquè els jugadors arribin al seu màxim rendiment físic i mental. Per tant, una bona alimentació és necessària perquè tal com diu Martínez, "el cos és com un cotxe: si no li poses benzina, no pot funcionar".