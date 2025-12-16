'Mala pell arlequinada': el clam del Centre d'Esports a la ciutat de Sabadell

El sentiment de pertinença a un col·lectiu és allò que s'apel·la en l'emotiu vídeo promocional de la campanya de socis de mitja temporada al CE Sabadell. El club ha presentat totes les novetats aquest dilluns, aprofitant també el moment de l'equip després de guanyar el Real Murcia a domicili, i a les portes de rebre el líder del grup, l'Atlético Madrileño, en l'últim partit del 2025. La campanya, locutada pel periodista Axel Torres, fa una crida a tots aquells sabadellencs que se senten representats per la seva ciutat i volen gaudir de bon futbol.
El carnet de mitja temporada inclou un total d'onze partits: els nou de la segona volta de la competició i també els del filial de l'Atlético de dissabte i l'enfrontament davant del Marbella de David Movilla del pròxim 11 de gener, que tancarà la primera meitat de lliga a casa. El preu baixa en un 25% respecte a la campanya d'estiu amb preus que se situen en la categoria sènior en 265 € a la Tribuna, 130€ al Lateral i de 90€ a Gol Nord i Grada Lino, des de vuit euros el partit. Enguany, les promocions especials per portar nous socis ja no s'aplicaran. Aquesta és la taula completa de preus:
Segons dades del web del club, actualment hi ha més de 5.900 socis. La bona temporada de l'equip, tant en resultats com en sensacions, fan pensar en una xifra engrescadora en aquesta campanya. Superar els 6.000 i, fins i tot, acostar-se als 7.000 podria ser un objectiu realista per a l'entitat que continua creixent en massa social any rere any i que ha viscut grans entrades enguany contra Nàstic de Tarragona o Deportivo a la Copa del Rei.