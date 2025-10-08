Quan la psicologia guanya partits

"Ells em diuen psicòloga, que és com la drecera, però realment soc l'assessora d'alt rendiment", aclareix Belén del Amo. Cada vegada més, la societat ha normalitzat el que durant dècades ha estat un tema tabú: la salut mental. Tant en la vida com en l'esport, poder aprofitar al màxim les qualitats i potencial depèn en gran mesura del cap. En el cas del futbol, estem cansats de veure jugadors que tenen una gran temporada en un lloc i moment concret i després no són capaços de sostenir aquest rendiment en el temps o en altres contextos. Les emocions sempre són un factor diferencial a l'hora de trobar la millor versió de cadascun, en l'àmbit empresarial i també en l'activitat física.
Al Centre d'Esports han analitzat aquesta situació i estan apostant per potenciar la ciència del positivisme amb Belén del Amo com a principal figura. "La meva funció és donar eines per a la fortalesa mental de l'equip i també ajudar a seleccionar perfils segons les seves qualitats en diverses àrees", afirma. Per poder tenir rigorositat en aquest procés, tots els futbolistes i tècnics que han estat opció en els últims temps han omplert un test psicomètric. Aquesta eina s'utilitza al club des del 2019, tot i que va ser en la segona meitat de la temporada passada quan es va començar a potenciar al màxim i es va convertir en habitual en el dia a dia de l'equip. En el futbol professional està molt estesa aquesta pràctica, però en categories més baixes encara ha de consolidar-se.
Però, en què consisteix? "Ens serveix per entendre cinc eixos principals de la personalitat de cada persona. La manera de relacionar-se, si és introvertit o extravertit. Va bé per saber com es gestiona l'energia. També mirem com aprèn cada jugador. Si necessita exemples, si és més visual o tàctil, si la teoria li va millor, etc. Una altra cosa que analitzem és l'estructura o flexibilitat que necessita una persona en la seva vida. Facilita l'adaptació a rutines d'alt rendiment. Mirem la motivació per ser futbolistes, que va molt alineada amb la disciplina. I la cinquena és l'estabilitat mental del jugador. Com es gestionen els pensaments, l'entorn, com es parlen, etc.", explica.
A partir d'aquí, la feina és d'acompanyament i voluntària. Els jugadors poden fer sessions d'assessorament o no, segons creguin convenient. Una de les claus per desenvolupar correctament la feina és entendre que en un grup de persones, lògicament, hi ha personalitats de tota mena. Els que entren per la porta i ja expliquen tot el que els passa pel cap i d'altres molt més escèptics o tancats. "El primer és que se sentin còmodes i el segon que saben que tot el que diuen és confidencial. A partir d'aquí, hi ha molts casos. No tenen cap mena de filtres, però cadascú afronta les coses com pot o vol", apunta. En qualsevol cas, en una feina en què prens milers de decisions cada minut en un terreny de joc, moltes vegades la millor eina és l'acceptació i saber que no sempre tens el control. "A la vida hi ha coses que no ens agraden, però no depenen de nosaltres. Per posar un exemple, quan un jugador no té tots els minuts que voldria, pot entendre que aportar en un grup es pot fer de milions de maneres i, sobretot, ha d'acceptar quina és la situació i analitzar: hi ha solució o no hi ha? Moltes vegades trobem situacions que no podem solucionar i només ens queda assumir-les", analitza.
Trobar aquestes eines per potenciar el grup va ser una de les claus en el gran tram final de temporada que va fer el Sabadell. També en recuperar la millor versió d'alguns futbolistes. Sovint aquestes males dinàmiques venen derivades de problemes personals. Segons Del Amo, la clau és saber diferenciar i canviar el context de la vida personal i la professional. "Jo sempre els dic que han de ser dues caixetes diferents. En la vida, en general, acostumem a ser pessimistes. A pensar que alguna cosa sortirà malament i quan passa a pensar que tot anirà pitjor. És important donar les eines per sortir d'aquesta espiral i veure que l'energia pot sortir de l'alegria, però també de molts altres sentiments", assegura. Des de l'adaptació de la família a l'entorn fins a les amistats o la soledat són factors importants en el rendiment d'un esportista d'alt nivell.
De cara al futur, el gran repte és tenir una influència directa en tot el que envolta el club. "El meu somni és poder fer un seguiment a tots els jugadors del futbol base, les famílies, el personal del club... és ambiciós i complicat, però penso que seria una passa important", assevera. De moment, és hora de continuar fent passes endavant, seguint l'exemple d'esportistes del més alt nivell com Ricky Rubio o Bojan Krkic que han explicat els seus problemes de salut mental. "Com més visibilitat millor", celebra Del Amo. Perquè el que passa al terreny de joc és transcendental, però tot el que passa fora decideix també partits i campionats.