El CE Sabadell vol allargar la inèrcia positiva a Cartagena

El Centre d’Esports Sabadell afronta aquest diumenge un desplaçament d’alta exigència a l’estadi Cartagonova, en un moment de maduresa competitiva dels arlequinats. L’equip de Ferran Costa arriba a la cita després d’un pas endavant evident en el darrer partit, amb una millora clara en la solidesa defensiva i amb una sensació positiva després de la victòria contra l’Atlético Sanluqueño. El resultat, sumat a la derrota de l’Atlético Madrileño, permet a l’equip mantenir-se al cim de la classificació amb 3 punts de diferència del segon.
“Estem acabant el mes de febrer i l’equip és capaç de ser estable”, ha remarcat el tècnic arlequinat. La regularitat és, precisament, el pal de paller d’un Sabadell que ha sabut créixer sense carregar-se de pressió. “Nosaltres tenim molt a guanyar. Garantir mantenir-nos a la categoria ja és motiu de celebració. Tots els punts que hem sumat fins ara han costat molt. A partir d’aquí, el que ve són els punts que tenim a guanyar i ho hem de viure així, per assolir nous reptes”, ha insistit.
Al davant hi haurà un FC Cartagena que viu una nova etapa després de l’arribada d’Íñigo Vélez a la banqueta. Costa, però, relativitza l’impacte immediat d’aquest relleu: “Coneixem l’entrenador, coneixem la plantilla. Som indiferents a la situació”. I ha recordat precedents similars viscuts contra l’Alcorcón o el Real Múrcia, amb rivals en dinàmiques noves.
El FC Cartagena arriba al duel després d’haver revertit la dinàmica negativa que els allunyava dels seus objectius. Aquest dimecres va superar per 1-0 el Sevilla Atlético i encadena tres victòries consecutives que l’han impulsat fins a la cinquena posició, a zona de play-off.
El conjunt murcià, que la temporada passada competia a Segona Divisió, disposa d’una de les plantilles amb més pressupost de la categoria i està decidit a fer un pas endavant en aquest tram final.
El tècnic no vol que el seu equip es desviï del camí: “Normalitzar la derrota mai. Treballem per guanyar partits”. En aquest sentit, ha subratllat la importància d’arribar a cada jornada amb conviccions clares: “Pots guanyar, empatar o perdre, però has de fer front cada partit amb les idees ben clares per obtenir resultats positius”.
Pel que fa a l’estat físic, hi ha notícies positives. Albert Orriols ‘Urri’ torna a entrar en convocatòria després de la lesió: “Tenim dos dies per veure en quin estat arriba, però l’evolució és positiva en els terminis que vam marcar”. Sergi Segura evoluciona favorablement i David Astals ja ha fet treball de camp aquesta setmana, tot i que el cos tècnic prefereix no precipitar cap retorn.
Amb confiança, el CE Sabadell es planta al Cartagonova amb un missatge inequívoc del seu entrenador: “Estem competint per màxims i no per mínims. L’equip no es vol aturar”.