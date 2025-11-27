El CE Sabadell, l'últim invicte d'Europa

Molts arlequinats van viure ahir la victòria de l’Arsenal a la Champions com si fos un partit del Centre d’Esports. No és per cap tipus de vinculació entre el conjunt del nord de Londres i el Sabadell. És perquè era una oportunitat immillorable de col·locar l’equip de Ferran Costa en una situació històrica. Els de Mikel Arteta es van imposar per 3-1 al Bayern de Múnic, amb dianes de Jurrien Timber, Noni Madueke i Gabriel Martinelli, acabant amb l’invicte aquesta temporada del club bavarès.
En les últimes hores, diversos portals referents en el seguiment de l’actualitat esportiva internacional, com PostUnited o Transfermarkt, s’havien fet ressò d’una curiosa comparativa que situava el Centre d’Esports i el Bayern com a únics equips que no havien perdut en partit oficial en la 25-26 en les tres primeres categories de les deu principals lligues europees, després de la desfeta de l’Erzurumspor, de la Segona Divisió turca, davant de l'Iğdır (2-1). Els de Vincent Kompany ja havien fregat la derrota en les últimes setmanes, amb l’empat ‘in extremis’ al camp de l’Union Berlín (2-2) i remuntant un 0-2 en contra davant del Friburg el cap de setmana passat. Aquest dimecres, a l’Emirates, ja no van capgirar el marcador de nou.
Anteriorment, equips com l’Ascoli, el Beerschot o Royal Union van perdre la condició d’imbatuts després de superar la desena d’enfrontaments. Va ser precisament amb aquests noms que va aparèixer per primer cop a Transfermarkt el rànquing, a les portes de l’estrena en Copa del Rei del Sabadell, que es va imposar per 1-2 al Poblense. Des d’aquell moment, els arlequinats han sumat cinc partits més sense perdre, quatre de lliga i un de Copa Catalunya.
En total, són quinze enfrontaments de la 25-26 amb un balanç de set victòries i vuit empats. El Centre d’Esports pot dir que és l’únic -i últim- invicte d’Europa, un honor que defensarà com a mínim fins divendres, precisament davant de l’Europa al Nou Sardenya. Algun dia arribarà la derrota, és inevitable, però aquest Sabadell il·lusiona i ho demostra cada dia, més enllà d'estadístiques. "El somni és que l'equip transmeti el que volem que transmeti en el dia a dia", deia Ferran Costa la setmana passada, en la prèvia del Sevilla Atlético. Hi ha motius per continuar somniant.